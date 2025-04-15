نقابة الموسيقيين تحسم أمر إطلالة محمد رمضان فى حفل أمريكا

أكدت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل في بيان صحفى ردًا على ما أثير مؤخرًا حول الفنان محمد رمضان والزى الذى ارتداه في حفله الأخير فى أمريكا قائلة:

موقف نقابة الموسيقيين من إطلالة محمد رمضان في حفله الأخير

"رمضان ينتمى إلى نقابة المهن التمثيلية وهى الجهة الوحيدة المختصة به، وعندما يحصل على تصريح لحفل يكون طبقًا للنقابات الفنية الثلاثة وهى التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك على خلفية إطلالته في مهرجان "كوتشيلا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية".

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة ، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.