التحالف الدولي: إزالة الألغام في سوريا يتيح عودة النازحين الآمنة إلى منازلهم وأراضيهم

يظل كابوس الألغام والعبوات غير المنفجرة في سوريا شبحًا يهدد عودة السوريين إلى منازلهم وأراضيهم، وبحسب توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، فإن نحو 37 عنصر من فرق الدفاع المدني لقوا مصرعهم خلال الفترة القليلة الماضية أثناء محاولة تفكيك الألغام وإزالتها.

بقايا التنظيم الإرهابي

وأكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن التحالف نجح في إزالة الألغام التي تركها التنظيم الإرهابي، وتمكن من تطهير نحو 1.5 مليون متر مربع من الأراضي التي ترك بها التنظيم الإرهابي بقايا متفجراته وألغامه، في مناطق شمال وشرق سوريا.

وشرح التحالف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن إزالة الألغام وتطهير الأراضي يتيح للعائلات العودة إلى منازلها وزراعة أراضيها والوصول إلى المدارس وحرية استخدام الطرق والمستشفيات التي كانت في السابق مناطق خطيرة للغاية.

مبادرات توعية

وأوضح التحالف أن قدم مبادرة تدريبية للتوعية بمخاطر الألغام وكيفية تجنبها، وقد قدمت هذه المبادرة شرحا لنحو 12 ألف شخص سوري في المناطق الريفية.

وأكد التحالف أن مشروع إزالة الألغام الدولي يتيج إعادة بناء الحياة واستعادة سبل العيش ودعم العودة الآمنة للنازحين بعد سنوات من الصراع.