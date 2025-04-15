هنو: نجيب محفوظ قامة فكرية وأدبية استثنائية وأعماله تجسد هويتنا المصرية

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أجندة فعاليات موسعة للاحتفاء بأديب نوبل، الروائي المصري الكبير الراحل، نجيب محفوظ، وذلك تحت شعار "محفوظ في القلب"، حيث تتضمن الأجندة عددًا متنوعًا من البرامج والأنشطة المتميزة التي تنفذها قطاعات الوزارة بالقاهرة والمحافظات، والتى تسعى بموجبها إلى تخليد قيمة هذا الأديب الفذ، وتؤكد تأثيره العميق في الأدب والثقافة المصرية والعربية والعالمية، والتي تنطلق يوم الاربعاء 16 إبريل بالقاهرة والمحافظات.

الاحتفاء بالرموز الثقافية

حيث أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الاحتفاء بنجيب محفوظ يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية تكريم رموزها وقاماتها الفكرية والإبداعية، ومنها أديب نوبل، الذي استطاع بعبقريته الأدبية أن يرفع اسم مصر عاليًا، في المحافل الأدبية والفكرية العالمية.

واشار وزير الثقافة، إلى أن هذا الاحتفاء يؤصل مكانة محفوظ التي صنعت وجدان أجيال متعاقبة من المصريين والعرب، حيث تُعد أعماله الأدبية وثيقة تاريخية ومرجعًا ثقافيًا، تحمل في طياتها ملامح المجتمع المصري بكل تفاصيله الثقافية والاجتماعية والسياسية على مدار عقود طويلة.



وأضاف وزير الثقافة، أن فعالية "محفوظ في القلب" تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات المتتالية التي تنظمها الوزارة للاحتفاء برموزنا الثقافية والفنية الذين أثروا الحياة المصرية بإسهاماتهم وابداعاتهم الخالدة.

وحرصت قطاعات وزارة الثقافة المصرية على تنويع الفعاليات لتشمل مختلف الاهتمامات والفئات العمرية والمجتمعية، وذلك من خلال:-



الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا مكثفا بالقاهرة والمحافظات، حيث تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، وذلك بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين.



لقاءات تثقيفية وأفلام تسجيلية بالمحافظات



تنظم هيئة قصور الثقافة عددًا من اللقاءات التثقيفية والأدبية، تبدأ في السادسة مساء الأربعاء المقبل ١٦ أبريل، حيث يشهد قصر ثقافة مصر الجديدة، لقاء بعنوان "تشكلات الحارة المصرية في روايات نجيب محفوظ" ويشهد قصر ثقافة السويس لقاء بعنوان"شخصية نجيب محفوظ"، ويستضيف قصر ثقافة سوهاج لقاء بعنوان "جماليات اللغة في الأعمال الروائية لنجيب محفوظ" وفي قصر ثقافة الأقصر يعقد لقاء بعنوان"نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" أما قصر ثقافة أسوان يستقبل لقاء بعنوان "دور نجيب محفوظ في تأسيس الرواية العربية".

فيما يعقد بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية لقاء في السابعة والنصف مساءً، بعنوان "روايات نجيب محفوظ بين النص الأدبي والسينما"، وتتواصل الفعاليات مع ندوات في السادسة مساء اليوم نفسه، تقدمها الإدارة العامة للجمعيات، وتشهد جمعية رعاية الفنون ورعاية التراث بالسويس، ندوة بعنوان "نجيب محفوظ إبداع لم ينقطع"، وفي جمعية دار النسر الأدبية تعقد ندوة بعنوان "نجيب محفوظ وموعد مع العالمية" وتستضيف جمعية رواد ثقافة قوص بقنا، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ" وفي جمعية رواد ثقافة بلطيم بكفر الشيخ، تعقد ندوة بعنوان "المرأة في أدب نجيب محفوظ" أما جمعية رواد ثقافة أسوان تستقبل ندوة "رحلة في عقل نجيب محفوظ"، وتنفذ الإدارة العامة لرعاية المواهب ورشة فنية تصميم بورتريه بقصر ثقافة شبين الكوم في تمام الخامسة مساءً، بالإضافة إلى ورشة تدريبية لتقديم عرض مسرحي بقصر ثقافة المحلة في تمام السابعة مساء.

وتنفذ الإدارة العامة للمكتبات محاضرات بعنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل"، بجانب تصميم مجلات حائط تتناول حياته ونشأته وأهم أعماله، وذلك بجميع مكتبات قصور الثقافة، في تمام الحادية عشرة صباحا، أما الإدارة العامة للتمكين الثقافي، فتعقد ندوة بعنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل" بمدرسة المكفوفين بمصر الجديدة، في تمام الحادية عشرة صباحا، بجانب ندوة "أونلاين"، في تمام السابعة مساءً، فيما يشهد مركز شباب التجمع الأول ورشة فنية يوم ٢٤ أبريل، في تمام الحادية عشرة صباحا، وتقدم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عدة فعاليات من خلال الإدارة العامة للقصور المتخصصة، منها احتفالية في الحادية عشرة صباحا، بعنوان "شخصيات أسهمت في عزة الهوية المصرية"، بقصر الإبداع الفني في ٦ أكتوبر وتشمل معرضا للكتاب، ومحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ .. نشأته وحياته وتاريخه الفني"، يليها مسابقة ثقافية، ولقاء بعنوان "عالم نجيب محفوظ السينمائي" كما تقام ورشة تصميم بورتريه وأخرى لعمل تصميم ابتكاري خاص بغلاف رواية "خان الخليلي"، بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نجيب محفوظ.. حكاية لا تنتهي"، أما في السابعة مساءً، يُعرض الفيلم التسجيلي"نجيب محفوظ ضمير عصره"، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتي.



إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد



يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف"، فعاليات تنطلق اليوم الأحد ١٣ أبريل، بفرع ثقافة الفيوم، حيث تشهد مكتبة الطفل والشباب بسنورس، في السابعة مساءً، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ وعالم الفتوة في الحارة المصرية"، وتتواصل الفعاليات يوم ١٦ أبريل مع مسابقة ثقافية حول أعمال نجيب محفوظ، بمكتبة منية الحيط في تمام العاشرة صباحا، بجانب معرض كتاب بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، كما تقدم محاضرة بعنوان "الهوية المصرية والمواطنة في أعمال نجيب محفوظ" ببيت ثقافة طامية.



وتشهد مكتبة الطفل والشباب بطامية، معرضا للكتاب يستمر لمدة يومين، بجانب عرض فيلم وثائقي، وورشة حكي للأطفال بعنوان "حرافيش نجيب محفوظ"، تعقد ندوة في السابعة مساءً بعنوان "حارة نجيب محفوظ.. أحداث وشخصيات"، يليها عرض فيلم وثائقي، وفي مكتبة الطفل والشباب بسنورس تقام محاضرة بعنوان "ثورة ١٩١٩ في روايات نجيب محفوظ"، بجانب محاضرة يوم ٢٠ أبريل، بعنوان "الرواية التاريخية عند نجيب محفوظ"، في السابعة مساءً.



أما يوم ٢٣ أبريل يناقش مصطفى محمود، مدير مكتبة منية الحيط كتاب "نجيب محفوظ ..كاتب العربية الأول" تأليف فؤاد قنديل، وذلك في تمام العاشرة صباحا، وفي فرع ثقافة القاهرة، يناقش بيت ثقافة أبو حشيش، في العاشرة صباح الثلاثاء ١٥ أبريل، كتاب "المرأة في أدب نجيب محفوظ" تأليف فوزية العشماوي، وتقام في صباح اليوم التالي محاضرة بعنوان "أمير الرواية العربية"، بقصر ثقافة المطرية، يعقبها تصميم مجلة حائط، وإقامة معرض كتب، ويشهد قصر ثقافة عين حلوان، لقاء تثقيفيا، ومجلة حائط، وفي فرع ثقافة بني سويف تقام محاضرات يوم الأربعاء ١٦ أبريل، تبدأ بمحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ سيرة ومسيرة" بمكتبة النادي الرياضي في تمام الحادية عشرة صباحا، بجانب محاضرة "نجيب محفوظ في القلب" ببيت ثقافة الفشن، وأخرى بعنوان "الحارة المصرية في أدب نجيب محفوظ"، بمكتبة سمسطا في تمام الرابعة مساءً، وفي السادسة مساءً، يشهد قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان "أثر تقنية السرد لكتابات نجيب محفوظ على تكوين الصورة السينمائية"، وتقام ببيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة بعنوان "الواقعية المصرية في أدب نجيب محفوظ".



وفي فرع ثقافة الجيزة، تقدم ورشة حكي، بمكتبة الكوم الأحمر، لمناقشة كتاب "في حب نجيب محفوظ" تأليف رجاء النقاش، وتقيم مكتبة الناصرية محاضرة بعنوان "رمضان في روايات نجيب محفوظ.. رواية خان الخليلي والثلاثية نموذجا"، بجانب ورشة حكي عن حياة نجيب محفوظ وأهم أعماله، بمكتبة البحر الأعظم، فيما تنفذ ورشة حكي بمكتبة أطفيح في الحادية عشرة صباح الخميس، ويقدم فرع ثقافة القليوبية فعالياته يوم ١٦ أبريل وتشمل معرض للكتاب بمكتبة كفر طحلة، محاضرة بعنوان "الأديب العالمي نجيب محفوظ .. نشأته ودوره في الأدب العربي" في الحادية عشرة ببيت ثقافة طوخ، بالإضافة إلى ورشة حكي بقصر ثقافة القناطر الخيرية، الساعة ١٢ مساءً.



إقليم غرب ووسط الدلتا



وفي إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي الذي يضم محافظات "الإسكندرية، الغربية، البحيرة، مطروح، والمنوفية"، تقدم الهيئة فعاليات متنوعة تبدأ الأربعاء المقبل، من أبرزها محاضرة ببيت ثقافة ٢٦ يوليو بالإسكندرية بعنوان "نجيب محفوظ في القلب" في تمام الحادية عشرة صباحا، وتتواصل الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية بلقاء بمدرسة الرمل الثانوية للبنات، وفي قصر ثقافة الأنفوشي تنفذ ورش فنية، بدءا من الساعة ١٢ مساءً، بجانب لقاء بعنوان "نجيب محفوظ في عيون أدباء الإسكندرية" ، وذلك في تمام السادسة مساءً.



ويشهد قصر ثقافة الشاطبي في التوقيت نفسه، لقاء بعنوان "جماليات سينما نجيب محفوظ"، بالإضافة إلى لقاء بقصر ثقافة برج العرب بعنوان "أشهر أعمال نجيب محفوظ"، ويقدم فرع ثقافة مطروح، عددًا من المحاضرات، أيضا يوم الأربعاء في تمام الثانية عشرة مساءً، وتشمل محاضرة بمدرسة مجمع القصر بعنوان "نجيب محفوظ أسطورة الأدب"، محاضرة بمدرسة براني الثانوية بعنوان "أهم أعمال نجيب محفوظ" وأخرى ببيت ثقافة الضبعة بعنوان "نجيب محفوظ.. نشأته ومؤلفاته"، بالإضافة إلى أمسية أدبية بعنوان "رؤية في أعمال نجيب محفوظ" بقصر ثقافة مطروح.



وفي فرع ثقافة الغربية تقام عدة فعاليات بقصر ثقافة طنطا تشمل محاضرة بعنوان "روايات نجيب محفوظ والهوية المصرية"، معرض للكتاب، أمسية أدبية، وفقرات فنية، كما تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من الحارة المصرية للعالمية"، ومعرض للكتاب، بدار الكتب بطنطا، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من حرافيش وسط البلد للعالمية" بقصر ثقافة المحلة، وأخرى بعنوان "مصر في عيون نجيب محفوظ" بمكتبة محلة أبو علي، وتتواصل الفعاليات مع لقاء بعنوان "نجيب محفوظ وتأثير الأدب على المجتمع" ببيت الفريق الشاذلي، وآخر بعنوان "دور نجيب محفوظ في تأسيس الرواية العربية"، يعقبه أمسية أدبية، وذلك ببيت ثقافة كفر الزيات، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "السيرة الذاتية لنجيب محفوظ" ببيت ثقافة السنطة.



وفي فرع ثقافة البحيرة، يشهد يوم الأربعاء ١٦ أبريل عدة فعاليات خلال الفترة الصباحية منها ورشة تصميم غلاف كتاب ببيت ثقافة الدلنجات، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ بين الفن والواقعية" بمدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة للبنات، كما تستقبل مدرسة رياض الصالحين لقاء بعنوان "نجيب محفوظ ونوبل" ، وفي المدرسة الثانوية التجارية للبنات تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ والتراث الشعبي في المحروسة"، يعقبها ورشة فنية وتصميم مجلة حائط، وتشهد المدرسة الثانوية للبنات لقاء فكريًا، ويقدم نادي أدب بيت ثقافة إدكو لقاء بعنوان "أعمال نجيب محفوظ "، وفي مدرسة المحمودية الثانوية للبنات تعقد ندوة بعنوان "أدب نجيب محفوظ بين الواقعية والرمزية"، كما تقيم مكتبة حوش عيسى، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ وأهم أعماله" بمدرسة جلال قريطم الإعدادية.

كما يشهد مجلس قرية سمخراط لقاء بعنوان "نجيب محفوظ حياته ومؤلفاته"، أما بيت ثقافة شبراخيت يقيم محاضرة بعنوان "حياة وأعمال نجيب محفوظ" في الثانية عشرة مساءً، ويستضيف بيت كوم حمادة، في السابعة مساءً، لقاء بعنوان "نجيب محفوظ في القلب"، وتختتم الفعاليات صباح الخميس ١٧ أبريل مع لقاء بقصر ثقافة الطفل، بعنوان "ملامح الحارة المصرية في أعمال نجيب محفوظ".



ويقدم فرع ثقافة المنوفية فعاليات متنوعة يوم ١٦ أبريل، تبدأ مع صالون ثقافي بعنوان "محفوظ في القلب" بقصر ثقافة شبين الكوم، وتتواصل ببيت ثقافة البتانون مع مناقشة كتاب "أنا نجيب محفوظ" ، كما يقيم بيت ثقافة أشمون محاضرة بعنوان "حياة نجيب محفوظ"، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان ،"ابن الحارة المصرية" ببيت ثقافة ميت أبو الكوم، ومحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ والهوية الوطنية" ببيت ثقافة قويسنا، ولقاء لمناقشة أهم أعماله ببيت ثقافة دنشواي.



إقليم القناة وسيناء الثقافي

ويقدم إقليم القناة وسيناء الثقافي الذي يضم محافظات "السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء وجنوب سيناء"، برنامجا مكثفا ، يوم الأربعاء ١٦ أبريل وتشمل، ورش حكي بكل من بيت ثقافة الكاب، وبيت ثقافة أم خلف، بجانب محاضرة بعنوان "السيرة الأدبية لنجيب محفوظ" بقصر ثقافة بورسعيد، كما تنظم عدة فعاليات بعدد من المدارس، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، منها ورشة فنية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، لقاء بعنوان "السيرة الذاتية وأهم أعمال نجيب محفوظ"، وذلك بالمدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات، لقاء آخر بمدرسة المناصرة المشتركة ، وتشهد مدرسة الملك فيصل الإعدادية محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ حياته وأعماله الأدبية" بجانب ورشة فنية، بالإضافة إلى لقاءات تثقيفية في الثامنة مساءً، بكل من مركز شباب بورفؤاد، ومركز شباب بورسعيد، وفي فرع ثقافة السويس تقام محاضرة يوم الأربعاء، بقصر ثقافة السويس بعنوان "نجيب محفوظ الكاتب والانسان"، يعقبها لقاء بعنوان "الهوية المصرية في أدب نجيب محفوظ".

وفي فرع ثقافة الإسماعيلية تعقد ندوة في اليوم نفسه، بعنوان "أثر إبداعات نجيب محفوظ على مسيرة الثقافة المصرية"، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتستقبل المدرسة الثانوية الزراعية بالتل الكبير لقاء بعنوان "أعمال نجيب محفوظ والهوية المصرية"، كما تشهد مدرسة القصاصين الثانوية المشتركة، ورشة حكي بعنوان "أديب نوبل"، وفي فرع ثقافة جنوب سيناء، تنفذ محاضرة بعنوان "من هو نجيب محفوظ" في العاشرة صباحا ببيت ثقافة أبو زنيمة، كما تقام محاضرة بقصر ثقافة طور سيناء بعنوان "لماذا فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل"، بجانب ورشة فنية وعرض لفرقة الأطفال للفنون الشعبية ، فيما يشهد قصر ثقافة شرم الشيخ في الثامنة مساءً، أمسية ثقافية بعنوان "أعمال نجيب محفوظ"، يعقبها عرض فني لفريق كورال الطفل ، أما فرع ثقافة شمال سيناء يقيم محاضرة ببيت ثقافة رابعة بعنوان من أعمال نجيب محفوظ"، بجانب ورشة فنية بمكتبة ضاحية السلام، وأخرى بقصر ثقافة العريش يليها أمسية شعرية.



إقليم شرق الدلتا



وينفذ إقليم شرق الدلتا الثقافي، الذي يضم محافظات "الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، والدقهلية" عدة فعاليات، تنطلق من محافظة الشرقية، مع محاضرات حول أعمال نجيب محفوظ بكل من بيت ثقافة بردين، قصر ثقافة أبو كبير، قصر ثقافة الطفل بالحلمية، مكتبة ههيا، مكتبة الصوفية، بيت ثقافة الإبراهيمية، بيت ثقافة القنايات، مكتبة صفط زريق، مكتبة يوسف إدريس بالبيروم، بمكتبة الفرايحة، وقصر ثقافة ديرب نجم.

ويشهد قصر ثقافة العاشر من رمضان، ورشة حكي ، وينفذ بيت ثقافة شنبارة الميمونة لقاء لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ والسينما" تأليف سمير فريد، وتستقبل المدرسة الشاملة بالصالحية الجديدة محاضرة بعنوان "مسيرة نجيب محفوظ" ، بجانب محاضرة ، بمكتبة الصنافين بعنوان "أهم روايات نجيب محفوظ" في تمام الخامسة مساءً، كما يقيم قصر ثقافة بلبيس محاضرة بعنوان "أدب نجيب محفوظ" ، في تمام السابعة مساءً، وتختتم الفعاليات صباح يوم ١٧ أبريل مع محاضرة بعنوان "حياة نجيب محفوظ"، ببيت ثقافة مباشر.، وفي فرع ثقافة كفر الشيخ تقام عدة محاضرات يوم الأربعاء ١٦ أبريل، ويشهد بيت ثقافة الحامول محاضرة بعنوان "رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ" ، في تمام الحادية عشرة صباحا، كما تعقد محاضرة تحمل نفس العنوان، بمدرسة قلين الثانوية الصناعية.



ويستقبل مركز الرحمن التعليمي، محاضرة بعنوان "الحارة الشعبية وتجلياتها في أدب نجيب محفوظ"، كما يعقد لقاء بعنوان "نجيب محفوظ رائد الرواية العربية" بكل من مدرسة الحسنين الإعدادية، وقصر ثقافة صالح الشرنوبي، وفي قصر ثقافه دسوق، تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ أديب ومفكر"، في تمام ١٢ مساء بالمكتبة العامة، ، وتختتم فعاليات الفرع يوم الخميس ١٧ أبريل بلقاء بعنوان "نوبل والعرب" بقرية محلة القصب ، وينظم فرع ثقافة دمياط يوم ١٦ أبريل عددًا من اللقاءات التثقيفية منها "الاحتفاء بنجيب محفوظ لتعزيز الهوية المصرية" بمكتبة مصر العامة، بجانب لقاء بعنوان "نجيب محفوظ وتأثيره في الثقافة المصرية" بمدرسة زهرة المدائن بدمياط الجديدة.

كما يعقد لقاء بعنوان "نجيب محفوظ أيقونة الرواية العربية" بمؤسسة الابن الخاص بكفر سعد، وآخر بعنوان "نجيب محفوظ من الحارة إلى العالمية" بمكتبة ميت الخولي، وتقام محاضرة بعنوان "لمحة من حياة الأديب نجيب محفوظ" بكل من بمركز شباب كفر البطيخ، والمدرسة الإعدادية المشتركة بالزرقا، بجانب لقاء أدبي بقصر ثقافة فارسكور، وورشة حكي بالمدرسة الإعدادية بنات بالسرو.



وتتواصل الفعاليات بمحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من الجمالية إلى القاهرة" بكتبة ميت أبو غالب، بجانب لقاء بمدرسة الغوابين ، وآخر بعنوان" نجيب محفوظ تراث مصر الأدبي" بالمجلس المحلي بكفر المنازلة، ويقدم فرع ثقافة الدقهلية يوم الأربعاء أيضا عدة فعاليات تشتمل علي، احتفالية ببيت ثقافة تمي الأمديد تتضمن محاضرة، ولقاء شعري، عرض فني للموهوبين، بجانب احتفالية أخري ببيت ثقافة زكريا الحجاوي بالمطرية، ولقاءات أدبية بكل من مدرسة السيدة خديجة، قصر ثقافة منية النصر، وبيت ثقافة المنزلة، ويشهد قصر ثقافة نجيب سرور، يوما ثقافيا يتضمن: محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ في القلب"، ورشة فنية، ومعرض كتاب، بالإضافة إلى لقاء بعنوان "نجيب محفوظ ثورة إبداعية"، بمدرسة أبو قراميط الإعدادية المشتركة.



إقليم وسط الصعيد

وينفذ إقليم وسط الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات "الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، والمنيا" فعاليات مميزة، تنطلق يوم الأربعاء ١٦ أبريل بفرع ثقافة الوادي الجديد، وتشمل ورشة فنية بمكتبة شرق بولاق، في الحادية عشرة صباحا، ولقاء أدبيا بقصر ثقافة الخارجة، في تمام الثامنة مساء، ويشهد اليوم التالي ورشة حكي ببيت بثقافة بلاط، في تمام الحادية عشرة صباحا، بجانب لقاء حول أعمال الأديب الراحل، ببيت ثقافة موط، في تمام الثامنة مساءً، وفي فرع ثقافة أسيوط، تقام محاضرة يوم ١٦ أبريل بقصر ثقافة أسيوط بعنوان "الشخصية عند نجيب محفوظ"، يعقبها لقاء بعنوان"التطور الفلسفي في إبداعات نجيب محفوظ " .



وتستضيف مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة عدة لقاءات بعنوان "عالم نجيب محفوظ الروائي" ، الواقعية عند نجيب محفوظ" ، و"المكان والزمان عند نجيب محفوظ" ، ويقدم فرع ثقافة سوهاج يوم الأربعاء أيضا محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ أعمال لا تنسى" بقصر ثقافة المنشأة، ، وتشهد مكتبة رفاعة الطهطاوي، لقاء بعنوان "إبداع نجيب محفوظ والدرامار ، ويعقبه لقاء آخر بعنوان "أهم الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ" ، أما فرع ثقافة المنيا، ينظم معرضا للكتاب يوم ١٦ أبريل، بقصر ثقافة المنيا، يليه لقاء تثقيفي، وتستضيف مدرسة الشهيد عمرو الثانوية للبنات بدير مواس، لقاء آخر بعنوان "أدب نجيب محفوظ في مواجهة الفكر المتطرف" .



إقليم جنوب الصعيد



كما تقدم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برنامجا ثقافيا تنفذ فعالياته يوم الأربعاء ١٦ أبريل من خلال الفروع الثقافية بمحافظات " البحر الأحمر، قنا، أسوان، والأقصر"، وتشمل محاضرة بقصر ثقافة قنا بعنوان "مصر المحروسة في كتاب نجيب محفوظ"، تقديم أشرف البولاقي.

ويقيم فرع ثقافة أسوان محاضرة بقصر ثقافة العقاد، بعنوان "انعكاس البيئة المصرية فى روايات نجيب محفوظ" ، ويقيم فرع ثقافة الأقصر محاضرة في الحادية عشرة صباحا، بعنوان "نجيب محفوظ أديب كسبته الرواية" وذلك بقصر ثقافة حاجر العديسات، يعقبها عرض فيلم تسجيلي عن حياة الأديب الراحل، وتختتم الفعاليات بمحاضرة يقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر بعنوان "دور نجيب محفوظ في تطوير الرواية العربية" وذلك بقصر ثقافة الغردقة.





دار الأوبرا المصرية

وتنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، 3 فعاليات ثقافية وفنية على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، فعلى المسرح الصغير يعقد في الثانية عشرة ظهر الخميس ١٧ أبريل، حيث المؤتمر الفكرى الموسع بعنوان "نجيب محفوظ حدوتة مصرية..نجيب محفوظ والهوية المصرية " ويترأسه الدكتور سامي سليمان ويشمل محاور متعددة تتناول مسيرة أديب نوبل العالمى وإسهاماته في صياغة ملامح الهوية المصرية عبر كتاباته الإبداعية والمقالية، يتم مناقشة عدة محاور فى أربعة جلسات يشارك خلالها نخبة من كبار الباحثين والنقاد والمبدعين المصريين .



وتحمل الجلسة الاولى عنوان "نجيب محفوظ وتمثيلات الهوية المصرية سردياً"، أما الجلسة الثانية بعنوان "تجليات أخرى للهوية المصرية عند نجيب محفوظ .. حواراته ومقالاته وسلوكه"، والجلسة الثالثة بعنوان " تجليات متعددة للهوية المصرية عند نجيب محفوظ في الإبداع الأدبى والسلوك اليومى"، والرابعة بعنوان "نجيب محفوظ والهوية المصرية في رؤى أجيال جديدة من الروائيين"، كما يصاحب المؤتمر معرضاً للكتاب يقام ببهو المسرح الصغير، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويضم مجموعة من أعمال نجيب محفوظ ومؤلفات نقدية ودراسات حول إبداعاته .



وفى السابعة مساء الأربعاء ١٦ أبريل يعرض على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " بالتعاون مع المركز القومي للسينما فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره"، يليه صالون ثقافي بعنوان "نجيب محفوظ الحاضر دائمًا"، ويستعرض جوانب محورية فى سيرة الأديب العالمى نجيب محفوظ، متناولا أبرز محطاته الحياتية وأهم أعماله الروائية التى شكلت علامات فارقة في الأدب العربي، كما يلقى الضوء على رؤيته العميقة لمصر والعالم من خلال مؤلفاته التي رصدت تحولات القرن العشرين بكل التحديات الكبرى بدءًا من فترة الاحتلال مرورًا بثورة يوليو وصولاً إلى مرحلة الانفتاح وما تبعها من تغيرات اجتماعية وسياسية ويكشف الصالون عن ملامح التجربة الفكرية والإنسانية التي خاضها محفوظ والمواقف والمعتقدات التي تشكّلت لديه مع مرور الزمن، حيث انتهى إلى إيمان راسخ بأن الهوية المصرية رغم كل التحولات ظلت محتفظة بخصوصيتها وتفردها، فى تجسيد واضح لصمود الشخصية الوطنية المصرية أمام المتغيرات.

وبالتزامن مع ذلك وعلى مسرح أوبرا دمنهور يعرض بالتعاون مع المركز القومى للسينما فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره"، يعقبه ندوة ثقافية تتناول بالمناقشة والتحليل تأثير كتابات نجيب محفوظ بوصفها مرآة صادقة تعكس ملامح مصر وتاريخها السياسى والاجتماعي وتستعرض أثر إبداعه في تشكيل الوعي الجمعى وترسيخ الهوية الوطنية، كما تلقي الضوء على نماذج مختارة من أعماله الأدبية التي عبّرت بعمق عن تحولات المجتمع المصري وقضاياه الجوهرية.

- قطاع صندوق التنمية الثقافية

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فتح ابواب متحف نجيب محفوظ في تكية أبو الدهب في حي الازهر، مجانا للجمهور يوم الاربعاء 16أبريل، للاطلاع على ما يحتويه من كتب والجوائز والاوسمة التي حصل عليها الراحل إلى جانب اغراضه الشخصية وغيرها من مقتنيات نجيب محفوظ.



- دار الكتب والوثائق القومية

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، برنامجا حافلا يشتمل على: مشاركة مركز الخدمات الببليوجرافية عن طريق نشر ببلوجرافية نجيب محفوظ عبر تطبيق "كتاب"، مشاركة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل عن طريق نشر سيرة نجيب محفوظ بمحتوى نشاط "كل يوم جمعة " على صفحة المركز على موقع فيس بوك، تنظيم مركز تحقيق التراث لندوة بعنوان: القاهرة في أدب نجيب محفوظ، كما يتم اختيار كتب من المكتبات الفرعية التابعة للهيئة التي تتحدث عن الكاتب والمفكر الكبير نجيب محفوظ، وإقامة معرض بتلك المكتبات للأطفال والشباب والأكاديميين، وتقام ندوات وأمسيات شعرية متنوعة احتفاء بالكاتب والمفكر الكبير نجيب محفوظ داخل المكتبات الفرعية، ويقام معرض لروايات نجيب محفوظ والكتب التي تناولت رواياته ومؤلفاته داخل قاعة الاطلاع الرئيسية التابعة للإدارة العامة لخدمات القراء، وإقامة معرض للكتاب لعرض الإصدارات التي تخص أعماله بالمبنى الرئيسي بالهيئة بكورنيش النيل.



- المجلس الأعلى للثقافة

تسلط فعاليات المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، الضوء على أبرز ملامح الهُوِيَّة المصرية فى إبداعات محفوظ وجملياتها، وتتضمن الفعالية الأولي قراءات نقدية بمشاركة نخبة من المثقفين، وتعقد بالقاعة الرئيسة بالمجلس من الخامسة حتي السابعة مساءً ، بينما تتطرق الفعالية الثانية والتي تبدأ فى السابعة مساءً لملمح غير معروف لكاتبنا الكبير وهو البعد المسرحي فى أعماله، وينظم فى السابعة مساء أيضًا ندوة لإحدى الأعمال المنجزة للأديب الكبير أحمد فضل شبلول رواية بعنوان (الليلة الأخيرة في حيـاة محفوظ).



بينما ينظم فى بهو المجلس الأعلى للثقافة، معرض مصغر للكتاب يتضمن عددا من مؤلفات نجيب محفوظ من الروايات والقصص القصيرة، بالإضافة إلى الكتب النقدية التى تناولت أعماله بمشاركة عدد من دور النشر، كما أعلنت بعض الجهات عن خصم على بعض المطبوعات خلال هذا اليوم. تقديرًا للاحتفاء بكاتبنا الكبير.



- المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة الموجهة للطفل، 16 أبريل الجاري، بدءًا من العاشرة صباحا، تشتمل على: افتتاح معرض رسومات عن نجيب محفوظ لخريجي كورسات الرسم، ندوة عن نجيب محفوظ، ورشة حكي للعرائس للفنانة نيرفانا محمد، رسم وتلوين عن نجيب محفوظ، ورشة حكي عن أهم أعمال الأديب الراحل، مجلة حائط، تليون بوستر، مسابقات سين وجيم، عرض الأراجوز، وغيرها.



- قطاع المسرح



ينظم قطاع المسرح برئاسة الفنان خالد جلال، معرض رسومات للكاريكاتير عن أديبنا الكبير نجيب محفوظ وعدد من الأدباء الحائزين على جائزة نوبل للآداب تحت عنوان :"ثلاث قارات .. ومحفوظ من مصر"، والذي تستضيفه قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، كما يشارك فى المعرض عدد من رسامي الكاريكاتير من مصر و20 دولة أجنبية تكريمًا لأديبنا الكبير نجيب محفوظ بوصفه قيمة فنية كبيرة على مستوى العالم وإلى جانب التذكير بحصوله على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، بالإضافة لعرض أعمال فنية عن الأديب الكولومبي الكبير غارثيا ماركيز الحاصل على جائزة نوبل عام 1982 ، و الشاعر الهندي الكبير روبندرونات طاغور أول شخص غير أوروبي يفوز بجائزة نوبل عام 1913 ، والكاتب الياباني كنزابوروأوي الحاصل علي جائزة نوبل للآداب عام 1994 وياسوناري كاواباتا الحاصل علي جائزة نوبل عام 1968 ، وسوف يضم المعرض عددًا من اللوحات السابق المشاركة بها في معارض سابقه عن نجيب محفوظ إلى جانب مجموعة جديدة بمناسبة احتفاء وزارة الثقافة "بمحفوظ في القلب.. لعزة الهوية المصرية".

● التعاون مع الوزارات

- تعاون بين وزارتي الثقافة والخارجية للتعريف بالأديب العالمي في الداخل والخارج



في اطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سييتم بث محتوى رقمي للبعثات المصرية الدبلوماسية في الخارج، يتناول حياة وإبداع نجيب محفوظ من خلال السفارات، والصفحات الرسمية للمكاتب الثقافية في عدد من العواصم العالمية، بالإضافة للإعلان عن مسابقة "نجيب محفوظ للرواية ـ عام 2025" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بين المصريين فى الخارج والعرب، والتي ترجع أهميتها لكونها تحمل اسم اديبنا الكبير الذى تناولت أعماله قضايا الهُوِيَّة، والمجتمع، والإنسان، والتاريخ المصري باسلوب روائي متقن، بالإضافة لكونها أيضًا دعوة للاستمرار في تطوير فن الرواية، والحفاظ على مكانة الأدب المصري في الساحة العالمية، بما يتماشى مع رؤية نجيب محفوظ في تقديم الرواية كنافذة تعكس الواقع والتاريخ والثقافة المصرية والعربية بإسلوب أدبي راقٍ.

- وزارة الصناعة والنقل

كما تتعاون الوزارة مع وزارة الصناعة والنقل من خلال التعاون الهيئة القومية لمترو الأنفاق للمشاركة في الاحتفاء بأديب نوبل عبر بث مقتطفات من لقاءات أديب نوبل عبر الشاشات الدعائية بمحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف والإذاعة الداخلية، بهدف تعريف جمهور الركاب – وخاصة الأجيال الجديدة – بإسهامات نجيب محفوظ الأدبية ودوره في إثراء الثقافة المصرية والعربية.

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