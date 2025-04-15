أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء لبعض العملات.

وفيما يلي أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية كما جاءت في البنوك العاملة بالسوق المحلية:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي

شراء: 50.9249 جنيه

بيع: 51.0622 جنيه

اليورو الأوروبي

شراء: 57.6673 جنيه

بيع: 57.8330 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 67.3736 جنيه

بيع: 67.5757 جنيه

الدولار الكندي

شراء: 36.7052 جنيه

بيع: 36.8122 جنيه

الفرنك السويسري

شراء: 62.4385 جنيه

بيع: 62.6145 جنيه

الكرونة السويدية

شراء: 5.2138 جنيه

بيع: 5.2294 جنيه

الكرونة الدنماركية

شراء: 7.7258 جنيه

بيع: 7.7483 جنيه

الكرونة النرويجية

شراء: 4.8157 جنيه

بيع: 4.8301 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين)

شراء: 35.6317 جنيه

بيع: 35.7403 جنيه

الدولار الأسترالي

شراء: 32.3780 جنيه

بيع: 32.4755 جنيه

اليوان الصيني

شراء: 6.9608 جنيه

بيع: 6.9809 جنيه

العملات العربية:

الريال السعودي

شراء: 13.5709 جنيه

بيع: 13.6090 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 13.8635 جنيه

بيع: 13.9028 جنيه

الدينار الكويتي

شراء: 166.0142 جنيه

بيع: 166.5161 جنيه

الريال القطري

شراء: 13.9513 جنيه

بيع: 14.0258 جنيه

الريال العُماني

شراء: 132.2655 جنيه

بيع: 132.6393 جنيه

الدينار البحريني

شراء: 135.0090 جنيه

بيع: 135.4721 جنيه

الدينار الأردني

شراء: 71.7252 جنيه

بيع: 72.0810 جنيه