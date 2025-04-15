أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء لبعض العملات.
وفيما يلي أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية كما جاءت في البنوك العاملة بالسوق المحلية:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي
شراء: 50.9249 جنيه
بيع: 51.0622 جنيه
اليورو الأوروبي
شراء: 57.6673 جنيه
بيع: 57.8330 جنيه
الجنيه الإسترليني
شراء: 67.3736 جنيه
بيع: 67.5757 جنيه
الدولار الكندي
شراء: 36.7052 جنيه
بيع: 36.8122 جنيه
الفرنك السويسري
شراء: 62.4385 جنيه
بيع: 62.6145 جنيه
الكرونة السويدية
شراء: 5.2138 جنيه
بيع: 5.2294 جنيه
الكرونة الدنماركية
شراء: 7.7258 جنيه
بيع: 7.7483 جنيه
الكرونة النرويجية
شراء: 4.8157 جنيه
بيع: 4.8301 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين)
شراء: 35.6317 جنيه
بيع: 35.7403 جنيه
الدولار الأسترالي
شراء: 32.3780 جنيه
بيع: 32.4755 جنيه
اليوان الصيني
شراء: 6.9608 جنيه
بيع: 6.9809 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي
شراء: 13.5709 جنيه
بيع: 13.6090 جنيه
الدرهم الإماراتي
شراء: 13.8635 جنيه
بيع: 13.9028 جنيه
الدينار الكويتي
شراء: 166.0142 جنيه
بيع: 166.5161 جنيه
الريال القطري
شراء: 13.9513 جنيه
بيع: 14.0258 جنيه
الريال العُماني
شراء: 132.2655 جنيه
بيع: 132.6393 جنيه
الدينار البحريني
شراء: 135.0090 جنيه
بيع: 135.4721 جنيه
الدينار الأردني
شراء: 71.7252 جنيه
بيع: 72.0810 جنيه