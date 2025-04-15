زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيدي القيامة وتحرير سيناء

قررت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، منح جميع النزلاء “زيارتين استثنائيتين” خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2025. حتى يوم الخميس الموافق 29/5/2025.

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بـ "عيد القيامة المجيد – عيد تحرير سيناء" 2025م .. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وزارة الداخلية تقرر منح زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل



وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.