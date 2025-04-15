ننشر خطة مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر حتى نهاية العام المالي

أعلن المهندس عاطف عسكر رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر، عن المشروعات التي سيتم نهوها بنهاية العام المالي الجاري، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أ. ح مهندس محمود فهمى نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

مشروعات الأقصر

رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر: كورنيش أرمنت جاهز للافتتاح

وأوضح عسكر، أن المشروعات جاءت على النحو التالى:- أولاً: مشروعات تم نهوها وجاهزة للافتتاح، وهي مشروع رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت، ومشروع إنشاء ممر زجاجى وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالى واللنشات بكورنيش البر الغربي، ومشروع إنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ملحقاً بالكورنيش الجديد ضمن خطة تطوير كورنيش البر الغربي، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم بالبر الغربي، وذلك بإجمالى تكلفة تقديرية بلغت 197 مليون جنيه.

تطوير كورنيش البر الغربي على رأس المشروعات الجاري إنشائها

وأضاف عسكر، أنه بالنسبة للمشروعات التي يجري إنهائها، هي مشروع تطوير كورنيش النيل بالبر الغربى (جميع القطاعات)، أعمال القطاع الجنوبى 400 م لكورنيش البر الغربي، وإنشاء حائط ساند وسور على ترعة الضوه بالقرنة، وإنشاء مبنى المجلس المحلى الشعبى، وإنشاء مرسى عائم بالبر الشرقي وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربى، وتطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب البعيرات بالقرنة، وذلك بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 397 مليون جنيه.

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