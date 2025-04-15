ضبط المتهم بفيديو قيادة سيارة برعونة في الشرقية

ضبط المتهم باداء حركات استعراضية بالسيارة في الشرقية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة.



فيديو على مواقع التواصل تسبب في القبض عليه



فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.. متضمنًا قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة وآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (صاحب محل – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه منذ عام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

رابط الفيديو



https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1863726174168029

