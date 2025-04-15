تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الإسماعيلية لجلسة 11 مايو

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وأمانة سر محمد السعيد، تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية"، لجلسة 11 مايو.

اتهامات النيابة

وقد أسندت النيابة للمتهمين تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائيةو الانضمام لجماعه إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.