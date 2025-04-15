محافظ المنوفية: تنمية الموارد الذاتية والتفكير خارج الصندوق لتحسين جودة الخدمات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية، ضرورة وضع رؤى وأفكار مبتكرة والتفكير خارج الصندوق، والابتعاد عن الإجراءات النمطية والروتينية في اتخاذ القرارات، مشددًا على أهمية تنمية الموارد الذاتية بكل وحدة محلية والاستفادة منها في دعم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية

كما شدد المحافظ على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في جودة الحياة للمواطنين.

وتضمن الاجتماع أيضًا توجيه المحافظ بضرورة المتابعة الدقيقة لملفات التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، والإزالة الفورية للمخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.