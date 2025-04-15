رفع درجة الاستعداد لأعياد الربيع وشم النسيم بالمنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حملات الرقابة المكثفة على الأسواق

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية تزامنًا مع حلول أعياد الربيع وشم النسيم، موجهًا باستمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق والمحال العامة، خاصة أماكن بيع اللحوم والأسماك، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

المحافظ يؤكد على متابعة جاهزية الحدائق والأسواق

كما وجه المحافظ بضرورة المرور الميداني على جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال المواطنين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بما يضمن خلق متنفس حضاري وإضفاء أجواء من السعادة والفرحة خلال أيام الاحتفال.