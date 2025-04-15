مؤتمر صحفي مرتقب للحكومة الأردنية حول إحباط المخابرات لمخططات إرهابية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للكشف عن ملابسات المخططات التخريبية في البلاد.

وكانت المخابرات العامة الأردنية قد أكدت إنه تم إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأشارت المخابرات الأردنية إلى أنه تم القبض على 16 ضالعًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل في حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.