رفض استئناف متهم بأحداث المطرية وتأييد حكم السجن المشدد

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأييد السجن المشدد ورفض الاستئناف المقدم من متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات، وقرر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم بإحالتهم للمحاكمه الجنائية.