جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس إطسا.. صور

أجرى الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة ميدانية في الصباح الباكر، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بمدارس إدارة إطسا الفيوم التعليمية، بحضور الدكتور أحمد رياض سيف النصر مدير إدارة إطسا التعليمية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية.

جولة بمدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية

حضر وكيل الوزارة طابور الصباح والإذاعة المدرسية، أكد على ضرورة حضور جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة طابور الصباح، وتحية العلم، حيث أشاد وكيل الوزارة بانضباط طابور الصباح وحضور جميع المعلمين والطلاب طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وأكد على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب منذ الصغر، خلال طابور الصباح واعداد فقرات خلال الإذاعة المدرسية عن حب الوطن وشرف الانتماء إليه.

تفقد وكيل الوزارة، الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي، وناقش تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة.

أشاد وكيل الوزارة بانضباط العملية التعليمية لمدرسة شهداء الصوافنة بإطسا، وقدم رسالة شكر للمعلمين الشرفاء وإدارة المدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل وانضباط العملية التعليمية، وانتظام وانضباط طابور الصباح والإذاعة المدرسية، والمستوى المتميز لتلاميذ المدرسة.



جولة بمدرسة شعبان عطوة الإعدادية المشتركة

تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي للطلاب فى مادة اللغة العربية، كما تابع التقييمات بالمرحلة الإعدادية ، وتفقد الصف الثاني والثالث الإعدادي.

مدرسة دفنو الإعدادية المشتركة

تفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية، وحضر حصة مكتبة، بالصف الثالث الإعدادي، وناقش الطلاب في القصص التى تم قرائتها للوقوف على مستوى الطلاب فى القراءة وفهم محتوى القصة التى قرأها الطالب، وقام بتحفيز الطلاب، بضرورة القراءة والإطلاع من أجل تنمية المستوى العلمي والمعرفي والثقافي لدى الطلاب، من أجل النجاح والتفوق وتحقيق أفضل النتائج



كما أكد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، والمشاركة الإيجابية فى مسابقات الأنشطة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية.

مدرسة صلاح سالم الابتدائية

تابع وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، وناقش التلاميذ فى مادة القراءة والكتابة للوقوف على مستوى تلاميذ الصف الثالث الابتدائي فى مادة اللغة العربية، مشيراً إلى تفعيل برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمدرسة.

نبه وكيل الوزارة بتفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة.



مدرسة مدرسة الدكتور سليمان عثمان داود الابتدائية

تفقد وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الابتدائية، حيث حضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة، كما تابع الصف الخامس الابتدائي، وحضر حصة لغة إنجليزية.

أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز سحر خلف فكري معلمة اللغة الإنجليزية وقرر تكريمها، وذلك للجهد والأداء المتميز في مادة اللغة الإنجليزية، لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي.

كما قرر تكريم إيمان عبدالرحمن فتوح مديرة المدرسة. وذلك لانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، والمستوى المتميز لتلاميذ المدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

وفي سياق متصل، تابعت رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، عدد من مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تابعت مدارس الشهيد أحمد سالم (زاوية الكرادسة الإعدادية)، ومدرسة زاوية الكرادسة الابتدائية ومدرسة سكينة أيوب الابتدائية، ومدرسة سكينة أيوب الإعدادية

تابعت وكيل المديرية. انتظام وانضباط حضور الطلاب والعملية التعليمية، وتم التنبيه بتفعيل البرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة، كما تم التنبيه على نظافة المدارس علي مدار اليوم الدراسي، وسرعة الانتهاء من الدهانات والتشجير، كما تم التاكيد على الالتزام التقييمات الأسبوعية ومطابقتها لكشوف الدرجات.

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