صحة السويس تعلن تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية جنيفة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بمركز شباب جنيفة بحي الجناين يومي الأربعاء والخميس يومي 16 و17 أبريل تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس وإشراف الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس.

تخصصات قافلة الطبية

وأشار بيان صادر من المكتب الاعلامى لمديرية الصحة والسكان بالسويس، إلى أن القافلة ستكون لديها عدد من التخصصات الآتية باطنة، نساء، جراحة، صدر، أنف وأذن، أطفال، أسنان، صدر، رمد، تنظيم الأسرة)، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الطبية والاشعة وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت إشراف ومتابعة دكتور عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

مبادرات توعية عن المبادرات الرئاسية

وفى سياق اخر، واصل مديرية الصحة بالسويس جهودها فى المبادرات الرئاسية بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال التوعية الإعلامية والتثقيف الصحي والوصول لكافة الفئات وذلك تحت إشراف دكتور هبه فاروق منسق المبادرات بالمديرية و دكتور نيڤين منير مدير ادارة الاعلام والتربية السكانية

حيث تم الإشراف على قافلة المبادرات الرئاسية المتواجدة بحي الأربعين وذلك بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة السويس لمتابعة تقديم خدمات المبادرات لجميع الفئات المستهدفة وتعريف العاملين والمترددين على الحي بخدمات المبادرات وكذلك تقديم التثقيف الصحي لهم.