تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية لجلسة 13 مايو

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تاجيل محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسه ١٣ مايو للمرافعه.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقام المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والابعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين بحيازه مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.

كما وجهت النيابة تهم تمويل جماعة إرهابية حيث قام المتهمين بالمدادها بأموال وأسلحة ومعلومات وذلك لاستخدامها فى غرض إرهابي، والمتهمين الموجهة إليهم تلك التهم هم من المتهم الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين.