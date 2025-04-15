الأمن يكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة لاختطاف أبنائها بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن استغاثة إحدى السيدات لاختطاف أبنائها بالقليوبية .. وضبط مرتكب الواقعة.



استغاثة سيدة

فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إستغاثة إحدى السيدات " تحمل جنسية إحدى الدول" من قيام أحد الأشخاص بخطف أنجالها الثلاثة وترك طفلتها الرابعة لدى حارس العقار لحداثة سنها بالقليوبية منذ أكثر من شهر على إثر خلافات مالية مع زوجها وشقيقه .



شراكة تجارية وخلافات سبب خطف الاطفال

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد المذكورة وتبين وجود خلافات مالية بين طرف أول " المشكو فى حقه" وطرف ثانى "الشاكية وزوجها وشقيق زوجها " لقيامهم بالنصب عليه فى مبلغ مالى على خلفية شراكة تجارية كانت قائمة بينهم وإصدار النيابة العامة قراراً بحبس الشاكية على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيلها عقب ذلك ،كما تبين صحة ما ورد بالشكوى من قيام المشكو فى حقه باختطاف أنجالها الثلاثة خلال فترة حبسها فى إطار الضغط و لاستعادة أمواله المستولى عليها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه والتوصل لمكان تواجد أنجال الشاكية الثلاثة لدى إحدى معارفه (ربة منزل) "تم ضبطها" وتحرير الأطفال وتسليمهم لوالدتهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1371530260850942

