السجن 3 سنوات لمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالسجن ٣ سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة

أحكام سابقو

وكان المتهمون قد صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقطع الطرق وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.