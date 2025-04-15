الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الارتقاء بها علاقات التعاون مع لبنان في شتى المجالات

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد،عمق علاقات الأخوة والتعاون بين العراق ولبنان،بالإضافة لضرورة الارتقاء بها لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم الشعبين ويرسخ أسس الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه موفد رئيس مجلس النواب اللبناني النائب قبلان قبلان،اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"،الذي سلمهه رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ونقل الموفد للرئيس العراقي، تحيات نبيه لبري، مشيدا فيها بمواقف العراق المساندة للشعب اللبناني، كما تطرقت الرسالة إلى العلاقات العراقية - اللبنانية، والسبل الكفيلة بتفعيل آليات التواصل والتنسيق بين البلدين الشقيقين".

وحمّل الرئيس العراقي النائب قبلان تحياته وتمنياته لرئيس مجلس النواب اللبناني بالتوفيق وللشعب اللبناني الشقيق التقدم والازدهار.

