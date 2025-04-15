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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النادي المصري ينعى نجمه الأسبق محسن عرجان

شعار المصري البورسعيدي
شعار المصري البورسعيدي
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نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، ينعى نجم النادي خلال حقبة الستينيات، الكابتن محسن عرجان.

بيان النادي المصري 

وجاء ببيان النادي المصري كالتالي:

 بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادى المصرى، ينعى نجم النادى خلال حقبة الستينيات، محسن عرجان ومجلس إدارة النادى المصرى إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تدريبات الفريق المصري

وعاد فريق المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، لاستئناف تدريباته عصر اليوم الثلاثاء، داخل معسكر الفريق المقام باستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها بوجلبان للاعبين، عقب الفوز على بتروجت برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثانية من لقاءات حسم بطولة الدوري.

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