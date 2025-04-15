وكيل الرياضة بالغربية يفاجئ مراكز شباب طنطا بجولة مفاجئة

قام، اليوم،اللواء حسين حنفي ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بجولة مفاجئة ل 2 منشآت شبابية، ويأتى ذلك في إطار جولاته المفاجئة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التشديد علي ترشيد استهلاك الكهرباء

شملت متابعة وكيل الوزارة، ل ٢ من الهيئات الشبابيةوشملت "مركز شباب نفيا،وميت حبيش البحرية "وذلك للتأكيد على انضباط مواعيد العمل، والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات وخاصة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، كما تم التأكد من عوامل الأمن والأمان ،والإرتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم للاعضاء وأبناء القرية يأتي في إطار خطة ممنهجة و تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .

تحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط

أكد وكيل الوزارة،أن ذلك يأتي لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت ، وأنه تم تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب ، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية ، وتقديم خدمات لذوي الهمم من خلالها ، وتوفير الدوريات الرياضية لذوي الهمم، كما أن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية ، والمظلة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية .

IMG-20250415-WA0110

IMG-20250415-WA0109