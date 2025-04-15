مصرع ربة منزل على يد والدها في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها طعنا على يد والدها المسن بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إخطار لمأمور مركز سمالوط غرب بوقوع حادث مقتل سيدة علي يد والدها، ناحية منطقة شرق الترعة بمركز سمالوط، شمال المحافظة، وتم ايداع الجثة بمشرحة المستشفى.

المتهم يعاني من الاضطراب النفسي

انتقل لمحل الواقعة اللواء أحمد الحيني مساعد مدير الأمن و العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والرائد محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز وبالمعاينة، والفحص تبين قيام " اسماعيل ع ا"، بالمعاش وكان يعمل موظفا بالوحدة المحلية ويبلغ من العمر 77 عام ويقيم بمنطقة شرق الترعة بمدينة سمالوط، ويعاني من اضطرابات نفسية، بإنهاء حياة نجلته البالغة من العمر 38 عام وتدعي " حسنية " 38 عام متزوجة وزوجها يعمل بمحل "فول وفلافل".

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرفات النيابة العامة، والتي أمرت بتحويل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية وإصدار التقرير النهائي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.