المحكمة تلزم حسن شاكوش بدفع 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق

أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق، وذلك عقب طلاقهما بعد زواج لم يستمر أكثر من أربعة أشهر.

قرار جديد من المحكمة في قضية حسن شاكوش وطليقته ريم طارق



وذكر دفاع ريم طارق، أن الحكم أصبح نهائيًا واجب النفاذ، ويُلزم شاكوش بسداد المبلغ المقرر، موضحًا أن الامتناع عن الدفع قد يؤدي إلى حبسه طبقًا لنظام "الدفع أو الحبس" المعمول به في القانون المصري.

وكانت ريم طارق قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة تطالب فيها بزيادة قيمة النفقة، مؤكدة أن المبالغ السابقة لا تغطي احتياجاتها الأساسية، خاصة مع الأرباح الكبيرة التي يحققها طليقها من الحفلات داخل وخارج مصر، إلى جانب العائدات التي يحصل عليها من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المستندات التي قدمتها المدعية، والتي تضمنت عقد الزواج، وشهادة الطلاق التي وقعت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وخلصت المحكمة إلى أن الطلاق تم غيابيًا ومن جانب الزوج، مما يجعل من حق المدعية المطالبة بنفقة المتعة والعدة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "المدعية ريم طارق" كانت زوجة للمدعى عليه، وقد طلّقها الأخير غيابيًا، مما يدل على مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي تستحق نفقة المتعة"، وألزمت المحكمة شاكوش أيضًا بمصاريف القضية وأتعاب المحاماة.

إلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا لطليقته

يُذكر أن محكمة الأسرة كانت قد أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة شهرية لطليقته ريم طارق.

وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت محكمة الأسرة حكمًا في الدعوى رقم 4353 لسنة 2024 أسرة 6 أكتوبر لصالح ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ووهو أن يؤدي شاكوش مبلغا وقدره 300،000 ألف جنيه، مؤخر صداق لطليقته ريم طارق.