"المصدرين المصريين": قرارات"ترامب" تمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وزيادة الصادرات

أكد المهندس محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات "ترامب" نوع من الضوضاء لإحداث إضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذي بدأ بعد أزمة كورونا، مضيفاً قائلا: “يجب ألا يشغلنا هذا عن الفرص الكبيرة من الإتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية في البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الإتجاه برغم قرارات ترامب”.

رؤية مجتمع الأعمال المصري للتعريفة الجمركية

و أضاف المهندس محمد قاسم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز “ علي هامش الاجتماع الذي عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ندوة مشتركة لعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الإقتصادية المختلفة، بحضور كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، و المهندس محمد قاسم - رئيس جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، و المهندس فاضل مرزوق – رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حيث عُقد اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% و الفرص و التحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة, أن " مصر ” تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيراً إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.

فرص نمو الصادرات

وأوضح أن لدينا فرص في نمو الصادرات ولكن بشرط حسن الاستثمار وزيادة الإنتاج، و أيضا بالاهتمام بالتسويق، مشيراً إلى فاعلية نموذج النمو القائم على التصدير في جميع الدول التي نجحت في تحقيق نمو إقتصادي وهو النموذج الذي تبنته جمعية المصدرين المصريين من خلال إطلاق مبادرة الإستثمار من أجل التصدير.

و أشار رئيس جمعية المصدرين المصريين " إكسبولينك" إلى أن الملابس الجاهزة من الصناعات المهاجرة لمصر من آسيا وتركيا ومن القطاعات سريعة العائد التصديري خاصة للأسواق الأفريقية و في تشغيل العمالة و التي يجب أن تحظى بأولوية في توفير الأراضي وتوطينها في محافظات الصعيد إلى جانب الصناعات الغذائية.