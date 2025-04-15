حالة الطقس في الإمارات اليوم

توقع المركز الإماراتي للأرصاد أن يشهد الطقس في الإمارات اليوم ، حالة من التحول، حيث يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً في فترات متفرقة، مع أجواء مغبّرة أحياناً.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ومن أبرز ملامح الحالة الجوية المتوقعة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر من يوم الأربعاء، وذلك في المناطق الساحلية الشمالية للدولة.

تحذيرات عاجلة لقائدي السيارات

كما أشار المركز إلى احتمالية تشكّل ضباب خفيف في بعض المناطق خلال ساعات الصباح، ما قد يؤثر بشكل طفيف على مدى الرؤية الأفقية، داعيا إلى توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات.

سرعة الرياح

وبحسب النشرة الجوية، فإن الرياح ستبدأ جنوبية شرقية، ثم تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تنشط أحياناً لتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. هذا النشاط قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، مما يسبب تدني مدى الرؤية في بعض الأوقات.

أما حالة البحر، فتكون بين متوسطة ومضطربة في الخليج العربي، مع توقيتات المد والجزر التي تشمل: المد الأول عند 14:50، والثاني عند 02:19، أما الجزر الأول فيكون عند 08:30، والثاني عند 20:01. وفي بحر عمان، تبقى حالة الموج خفيفة، مع مواعيد المد عند الساعة 11:37 و22:30، والجزر عند 17:01 و05:09.

ويدعو المركز الجمهور إلى متابعة التحديثات اليومية للطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي قد تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.