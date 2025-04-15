لقاء رسمي لتعزيز الحضور المسيحي في أريحا

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الدكتور رمزي خوري، مع عطوفة محافظ أريحا، الدكتور حسين حمايل، وذلك بحضور عضو اللجنة وممثلتها في أوروبا أميرة حنانيا، ومدير العلاقات العامة والإعلام في اللجنة رائد حنانيا.



مناقشة أوضاع الكنائس وتعزيز التعاون

بحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بأوضاع الكنائس والمؤسسات المسيحية في محافظة أريحا، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الحضور المسيحي في المدينة.

وأكد الدكتور خوري على أهمية الحفاظ على الإرث المسيحي في أريحا، مشيراً إلى استمرار اللجنة في دعم الكنائس وتوفير احتياجاتها في مختلف المناطق الفلسطينية.



إشادة بدور اللجنة في ترسيخ التعددية

من جانبه، رحب المحافظ حمايل بالوفد الزائر، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به اللجنة الرئاسية في تعزيز التعددية الدينية والثقافية في فلسطين، ومؤكداً التزام محافظة أريحا بتوفير بيئة حاضنة تحافظ على النسيج المجتمعي المتنوع.

كما عبّر الوفد عن شكره وتقديره للمحافظ على دوره الفاعل وتمثيله المشرف للمحافظة.



زيارة إلى رعية الروم الأرثوذكس



خلال زيارتهم إلى رعية الروم الأرثوذكس، عبّر ممثلو الرعية عن امتنانهم لهذا الحضور، مشيرين إلى أن مثل هذه الزيارات تُعزز العلاقة بين الكنيسة والدولة، وتسهم في ترسيخ الوجود المسيحي في المدينة.

وقال أحد ممثلي الرعية: “نلمس من هذه الزيارة اهتماماً حقيقياً يعكس التزام القيادة بالحفاظ على التنوع الديني في فلسطين”.

لقاء مع راعي الكنيسة الأب برثيميوس

التقى الوفد أيضًا مع راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، الأب برثيميوس، الذي ثمّن هذه الزيارة واعتبرها تجسيدًا لـ”الشراكة الوطنية”، قائلاً: "نقدّر هذا الحضور الكريم من اللجنة الرئاسية، وندرك أن هناك من يرافقنا في همومنا ويحرص على استمرارية رسالتنا في المجتمع”.

زيارة كنيسة الراعي الصالح للاتين



اختُتمت الجولة بزيارة إلى كنيسة الراعي الصالح للاتين، حيث كان في استقبال الوفد الأب ماريو حدشيتي، الذي قال: “نرحب بهذه الزيارة التي تُشعرنا بأننا لسنا وحدنا، وأن القيادة، بفضل عمل اللجنة الرئاسية ومعالي الدكتور رمزي خوري، حاضرة دائماً في تفاصيل العمل الكنسي، وتدعم استمراره بكل محبة واهتمام”.