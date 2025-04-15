وزارة الصحة تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة للعمل بالوظائف القيادية عن طريق الندب أو الإعارة بكافة محافظات الجمهورية

مجالات الوظائف المطلوبة

أوضحت وزارة الصحة أنه يجب أن يكون لديه خبرة في أي من المجالات التالية:

• الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

• الإدارة والخدمات العلاجية

• الصحة العامة والشئون الوقائية

• الصيدلة الإكلينيكية

• جودة الرعاية الصحية

• مكافحة العدوى

المعايير التي يتم التقييم بناء عليها للتقدم لإحدى هذه الوظائف:

إجادة العمل على الحاسب الآلي وتطبيقات الميكروسوفت

(Word- Power point- excel- outlooK)

اجتياز المقابلة الشخصية

الأوراق المطلوبة

أوضحت الصحة أن الأوراق المطلوبة هى:

• تقديم ما يفيد إجادة اللغة الإنجليزية

• تقديم بيان حالة حديث تفصيلي معتمد من جهة العمل موضح به الموقف من الجزاءات

• تقديم السيرة الذاتية

• الخبرة الإدارية

على من يرغب التقدم استكمال النموذج الإلكتروني (جوجل فورم):

https://forms.gle/Fv81yeW129ZR7JVj8

آخر ميعاد للتسجيل ٣٠ أبريل ٢٠٢٥