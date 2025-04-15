حريق مغلق خشب عزبة الورد يخلف خسائر بالملايين.. ومعاينة النيابة: الحريق التهم 10 مخازن للأخشاب

شهدت منطقة الشرابية حريق مغلق خشب عزبة الورد بالشرابية، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده وقد تضررت من هذا الحريق الأخشاب وعدد من المحلات والتي تخلف عنها خسائر

تقدر بملايين الجنيهات، حيث تبين وجود كميات كثيرة من الأخشاب داخل المغالق ومخازن ومعدات اخري التهمتها النيران.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مغلق خشب عزبة الورد بالشرابية

وأمرت نيابة شمال القاهرة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمغالق الاخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لمكان الحريق لبيان هل تأثرت من عدمه واستدعاء اصحاب المخازن المحترقة والعقار لسماع اقوالهم



تفاصيل معاينة النيابةلحريق مغلق خشب عزبة الورد



وكشفت معاينة جهات التحقيق عن حريق مغلق خشب عزبة الورد بالشرابية أن السبب يعود إلي انفجار انبوبة بوتاجاز تسببت في اشتعال النيران والسنة اللهب.

وأضافت المعاينة التي أجرها فريق من جهات التحقيق عن حجم الخسائر التي التهمت النيران مغالق الاخشاب وتسببت النيران إلي تفحم 10 مخازن للاخشاب المتواجدة في مكان الحريق فضلا عن حريق عقار سكني بالكامل تسبب به وتبين أن الحريق نتيجة امتداد النيران ولم يتم رصد اي اصابات بشرية حتي الآن

وقال الشهود، إن انفجار أنبوبة بشقة سكنية بعقار مجاور للمغالق السبب في الحريق وتسبب إلى امتداده وإشعاله أكتر.

أقوال شهود العيان

قال شهود العيان في الواقعة، إنهم فؤجوا في الصباح الباكر تسارع ألسنة اللهب من الشقة السكينة يسبب انبوبة البوتجاز وامتدت النيران لمغلق ملاصق للعقار ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت إلى باقي المغالق الخشبية.

وأشار الشهود، إلي أنها حريق معالق الاخشاب يعد الحادث الثالث بالفترة الأخيرة حيث نشب سابقا 3 حرائق بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا باغلاقها أو نقلها بعيدا خاصة وأن الشوارع ضيقة وتصعب من دخول سيارات الإطفاء أو الإسعاف بسبب ضيق الشوارع التي توجد بها المغالق وأنها ليست المرة الأولى في الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.

وقامت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل “الروبابيكيا” بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

بلاغ بحريق في مغلق خشب

وتلقت الأجهزة الامنية بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

محافظ القاهرة وجه بسرعه إزالة آثار الحريق

وقررمحافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الح

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.