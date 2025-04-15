القوات المسلحة السودانية: مصممون على استكمال مسيرة الدفاع عن أي شبر في أراضينا

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبدالله، إن القوات المسلحة تصدت لحرب عانى منها الشعب السوداني على مدار عامين دفاعا عن البلد ومقدراته، مضيفًا: "نقف اليوم على أرضية صلبة والقوات المسلحة في أقوى حالاتها بعد عامين من الحرب".

وأوضح "عبد الله" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على معظم ولايات السودان واستعادتها من قوات الدعم السريع، متابعًا: " قواتنا تمكنت من طرد وتدمير قوات الدعم السريع من معظم مناطق غرب أم درمان".

وتابع: "سيطرنا على مناطق الصفوة والحلة الجديدة وقرية الصفيراء ومعسكر الكونان غربي مدينة أم درمان"، مؤكدًا أن القوات المسلحة على أتم استعداداتها وأقوى من أي وقت مضى .

وشدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: " جاهزون للقضاء على قوات الدعم السريع وإحباط المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها السودان "، مؤكدًا: " مصممون على استكمال المسيرة للدفاع عن أي شبر في السودان بجهودنا الذاتية وإرادتنا الوطنية".