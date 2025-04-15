الدفاع الروسية: كييف شنت 6 ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم/الثلاثاء/، أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت ست ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية -: "في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية لوقف قصف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس من هذا العام، واصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية الروسية للطاقة".

استهداف منشآت الطاقة الروسية

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.

وأعلن الكرملين، في 25 مارس الماضي، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، اليوم /الثلاثاء/ إن مدنيًا لقي حتفه، بينما أُصيب 4 آخرون جراء غارات نفذتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية"، أن القوات الروسية قتلت مدنيًا وأصابت 4 أشخاص آخرين في إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا أمس الاثنين، موضحا أن إجمالي ما لا يقل عن 3141 شخصًا لقوا حفتهم في الإقليم على أيدي الروس منذ بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، بينما أُصيب 6931 شخصًا ولا تشمل هذه الأرقام عدد الضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت، الليلة الماضية، 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات في روسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن الـ 115 طائرة دون طيار تم إسقاط معظمها في مقاطعة كورسك بواقع 109 مسيرات، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات موسكو، وبريانسك وأوريول.