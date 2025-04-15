وكيل الشباب والرياضة بالغربية يتابع سير العمل بإدارة طنطا.. صور

أجرى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمقر إدارة شباب طنطا أول، ويأتي ذلك في إطار جولاته المفاجئة على مستوى المحافظة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

متابعة السجلات وتقارير المتابعة وتنفيذ الانشطة

تابع سجلات وتقارير المتابعة والرد عليها، وشدد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة، كما تابع سجلات الحضور والانصراف للتأكد من أنضباط العاملين والالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما وجة العاملين للقيام بتكليفاتهم وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

يأتي ذلك في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة العمل داخل الإدارات والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه العاملين من أجل الارتقاء بمستوى العمل بالإدارات الفرعية.

تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب وتحويلها لمراكز مجتمعية

أكد وكيل الوزارة، أن ذلك يأتي لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت، وأنه تم تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية.

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