ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالغربية يتابع سير العمل بإدارة طنطا.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمقر إدارة شباب طنطا أول، ويأتي ذلك في إطار جولاته المفاجئة على مستوى المحافظة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

متابعة السجلات وتقارير المتابعة وتنفيذ الانشطة

 تابع سجلات وتقارير المتابعة والرد عليها، وشدد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة، كما تابع سجلات الحضور والانصراف للتأكد من أنضباط العاملين والالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما وجة العاملين للقيام بتكليفاتهم وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

يأتي ذلك في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة العمل داخل الإدارات والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه العاملين من أجل الارتقاء بمستوى العمل بالإدارات الفرعية.

تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب  وتحويلها لمراكز مجتمعية

أكد وكيل الوزارة، أن ذلك يأتي لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت، وأنه تم تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية.

IMG-20250415-WA0103
IMG-20250415-WA0103
IMG-20250415-WA0104
IMG-20250415-WA0104
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضه الشباب والرياضة الهيئات الشبابية