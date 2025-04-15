أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 4630 جنيها، وذلك وفقًا لتقرير "آي صاغة" وخبراء في مجال المعادن النفيسة.



أسباب ارتفاع أسعار الذهب:



يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:



ارتفاع سعر الأوقية عالميا: سجلت الأوقية ارتفاع قدره 11 دولار لتصل إلى 3222 دولار.

تراجع الدولار: أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين: أدت الحرب التجارية بين البلدين إلى زيادة عدم اليقين الاقتصادي، مما عزز الطلب على الذهب.

توقعات بخفض أسعار الفائدة: تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مما يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب.



أسعار الذهب المختلفة:



سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ما يلي:

عيار 24: 5291 جنيها للجرام.

عيار 18: 3969 جنيها للجرام.

عيار 14: 3087 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب: 37040 جنيها.



تراجع الأسعار أمس:

يشار إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت أمس الإثنين بنحو 45 جنيها للجرام عيار 21، حيث افتتحت التعاملات عند 4665 جنيها، واختتمت عند 4620 جنيها. كما تراجعت الأوقية عالميا بنحو 27 دولار.

أكد سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، أن ارتفاع سعر صرف الدولار فوق 51 جنيها، بالإضافة إلى تحسن الطلب، ساهم في ارتفاع أسعار الذهب اليوم. وأشار إلى أن التوترات التجارية و توقعات خفض الفائدة دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، مما زاد من جاذبية الذهب. كما أشار إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب وضعف الدولار يشيران إلى تآكل تدريجي لمكانة الدولار كأصل آمن.

من جهة أخرى، توقع كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن تكون آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسعار مؤقتة. وتترقب الأسواق تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك رئيس المجلس جيروم باول، للحصول على مزيد من الوضوح حول تعامل البنك المركزي مع مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب التجارية.