متأثرا بارتفاعه عالميا.. تذبذب أسعار الذهب محليا مسجلا 4360 جنيها للجرام

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك في ظل الارتفاع الضعيف للذهب العالمي اليوم بعد انخفاضه يوم أمس، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي أضعف فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي.



سعر الذهب اليوم

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4625 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4630 جنيه للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4620 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأمس عند 4630 جنيه للجرام.

يأتي هذ بعد أن سجل الذهب مطلع هذا الأسبوع أعلى سعر تاريخي عند 4710 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي بسبب التصحيح السلبي مستغلاً تباطؤ حركة الذهب العالمي، ولكن يبقى الاتجاه العام صاعد حتى الآن في ظل تضافر العوامل الحالية في دفع الذهب نحو الصعود.

تراجع سعر صرف الدولار



من جهة أخرى استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي خلال تداولات اليوم الأمر الذي قلل من الدعم لأسعار الذهب المحلي الذي يستخدم سعر صرف الدولار في التسعير.

يأتي هذا التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد أن أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر أن السوق المصري استطاع امتصاص صدمة التصعيد الأخير في الحرب التجارية العالمية بشكل كبير، ليشير أن 80 إلى 90% من الأموال الساخنة التي خرجت من الأسواق قد عادت مجدداً في وقت قليل وهو الوضع المطمئن على حد وصفه.

أيضاً توقع بنك ستاندرد تشارترد العالي أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما بين 52 – 54 جنيه مع بنهاية العام القادم، على أن يصل معدل التضخم بين 10 إلى 15% ثم يتراجع إلى 9% مع نهاية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد أن تراجع في جلسة الأمس، حيث يستمر الطلب على الملاذ الآمن يدعم الذهب في ظل عدم اليقين المصاحب للسياسات التجارية الأمريكية.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم في ظل التحركات العرضية والتذبذب في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف خلال جلسة اليوم الأمر الذي قلل من دعم تسعير الذهب المحلي.

استقر سعر الذهب العالمي في التداول فوق المستوى 3200 دولار للأونصة بعد أن لامس اعلى قمة سعرية يوم أمس عند 3245 دولار للأونصة، وتبقى هناك إمكانية لتحقيق المزيد من الارتفاع خاصة أن مؤشر الزخم يتداول على حدود منطقة التشبع بالشراء.

السعر المحلي:



يشهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال تداولات اليوم تحت المستوى 4630 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع عند 4710 جنيه للجرام قبل أن يتراجع من هذا المستوى في حركة تصحيح سلبي.