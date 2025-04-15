الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعاطى المواد المخدرة بحديقة عامة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.

وجاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.

فيديو تعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة



بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان ، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها.

وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

