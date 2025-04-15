بدء استقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدء استقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، مؤكدا جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال ‏حصاد القمح، لافتا إلى أن الشرقية تُعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، ‏حيث تصدرت المحافظة لسنين سابقة الريادة فى توريد القمح على مستوى الجمهورية.

التصدي لمحاولات تخزين وتوريد القمح خارج المحافظة

كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين المهندس عبد الكريم عوض الله بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة بتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح أو توريده خارج المحافظة وخارج الأماكن المخصصة له، وذلك للوصول للمستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

بداية موسم بشاير الخير

أوضح وكيل وزارة التموين، أن اليوم بداية موسم بشاير الخير وفقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2025 وحسب الظروف المناخية وعملية الحصاد، لافتا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لإستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، بالتنسيق مع المهندس سعيد عطية مدير عام صيانة الحبوب بالمديرية، وتم انتهاء أعمال تطهير وتبخير كافة المواقع تمهيدا لعملية استلام القمح بها.

وأكد عوض الله أنه تم إجراء معاينات فنية لكافة المواقع التخزينية بنطاق المحافظة وذلك بناءاً على خطابات من الجهات المسوقة الرئيسية بالمحافظة، وذلك للوقوف على جاهزية تلك المواقع والسعة التخزينية الفعلية بها، حيث بلغت إجمالي السعات التخزينية المتاحة بنطاق المحافظة مايزيد عن 700 ألف طن، وذلك لعدد 13 صومعة معدنية و40 مركز تجميع وبنكر واحد، وتم مخاطبة الوزارة وكافة الجهات المعنية والإدارات الفرعية التابعة للمديرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة استعدادا لبدء موسم الحصاد والتوريد.

تشكيل لجان لفرز واستلام الاقماح

وأشار وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان الفرز والاستلام بكافة المواقع المسوقة والمعتمدة بنطاق محافظة الشرقية وذلك بالبنك الزراعي المصري وعددهم 15 مركز تجميع بسعة إجمالية 32 الف طن، وشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد 2 صومعة و 19 مركز تجميع بسعة إجمالية 241 ألف طن، وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بعدد 1 صومعة و 1 بنكر بسعة إجمالية 120 ألف طن، وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بعدد 2 مركز تجميع بسعة إجمالية 10 آلاف طن، والشركة المعدنية القابضة للصوامع والتخزين بعدد 9 صوامع و5 مراكز تجميع بسعة إجمالية 350 ألف طن.

وأضاف عوض الله، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت من جانبها بعقد عدة اجتماعات تمهيدية برئاسة رئيس لجنة برامج القمح الرئيسية ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لمناقشة ضوابط التوريد وللوقوف على أي معوقات أو مشاكل للعمل علي إيجاد انسب الحلول لها وصولاً لاستقبال واستلام أكبر كمية ممكنة من محصول القمح المحلي موسم حصاد 2025، وبناء على القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2025 بشأن إستلام القمح وتنظيم التداول والتعامل عليه والذي حدد سعر شراء أردب القمح كالتالي 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط و2150 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط و2100 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، حيث بلغت المساحة المنزرعة قمح وفقا لبيان وزارة الزراعة 307 ألف فدان.