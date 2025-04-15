مرتفعا 0.4%.. الذهب يصعد بعد انخفاض محدود للأونصة

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم بعد أن أغلق تداولات الأمس على الانخفاض، وذلك مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، والتي قد تفاقم الحرب التجارية الحالية وتبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3232 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3212 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3223 دولار للأونصة.

وفقد الذهب بعض من قوته بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.8% بعد أن لامس أعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولار للأونصة، حيث ساعد إعفاء واردات الإلكترونيات من الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على الصين في تحفيز بعض شهية المخاطرة. كما أشار الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إلى إمكانية فرض المزيد من الإعفاءات.

تأثير الرسوم الجمركية علي الذهب

وعاد الخوف في الأسواق بعد أن قال أنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل.

هذا وتبقى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الصين، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 125% سارية المفعول مما يشير إلى حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد حافظت هذه الفكرة على دعم الذهب بفضل الطلب على الملاذ الآمن.

من جهة أخرى ساهم ضعف الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات، في ظل انخفاض حاد في أسعار سندات الخزانة الأمريكية في دعم أسواق الذهب والمعادن عموماً، في بسبب العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار.

البيئة الحالية لا تزال داعمة لارتفاع أسعار الذهب، لكن رحلة الصعود ستشهد بعض التباطؤ والتصحيح ومن المرجح أن تكون هناك بعض الانتكاسات المؤقتة في أسعار الذهب اعتماداً على التطورات في الأحداث وعلى البيانات الاقتصادية.

مجلس الذهب العالمي

هذا وقد صرح رافائيل بوستيك رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم أمس الاثنين، بأن الاقتصاد الأمريكي يمر بـ"توقف مؤقت" بسبب حالة عدم اليقين المحيطة برسوم ترامب الجمركية وسياسات أخرى، مشيرا إلى أن البنك الفيدرالي يجب أن يبقي على موقفه الحالي حتى تتضح الصورة أكثر.

كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة المدعومة مادياً قد سجلت ارتفاع في التدفقات النقدية الداخلة لها خلال الأسبوع المنتهي في 11 ابريل بمقدار 52.1 طن ذهب، وهو أعلى مستوى للتدفقات في سبع أسابيع.

بينما جذبت صناديق الاستثمار المتداولة في الصين المدعومة بالذهب 772 مليون دولار في مارس، مما رفع إجمالي الأصول المدارة إلى 14 مليار دولار، وارتفعت حيازاتها بمقدار 7.7 طن لتصل إلى 138 طنًا. لتتجاوز استثمارات الربع الأول بأكمله، وتتجاوز التدفقات الواردة التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة.

كما واصل البنك المركزي الصيني إضافة الذهب إلى احتياطاته لخمسة أشهر متتالية حيث شهد شهر مارس إضافة 2.8 طن إلى احتياطيات الصين الرسمية من الذهب، وانتهى الربع الأول بمكاسب صافية بلغت 12.8 طن.