خبير بالمعادن النفيسة: ارتفاع أسعار الذهب يدفع المصريين لشراء الفضة كبديل

شهدت أسواق الفضة في مصر زيادة ملحوظة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

ارتفاع الذهب يوجه المواطنين لشراء الفضة

وقد أرجع الخبير في المعادن النفيسة، محمود نجم الدين، هذا الارتفاع في الطلب إلى توجه المواطنين لشراء الفضة كبديل أكثر ملاءمة مالياً للذهب.

سعر جرام الفضة



وبحسب نجم الدين، سجل سعر جرام الفضة عيار 999.9 سويسري 54 جنيها مصري، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 مصري 53 جنيها، وعيار 925 نحو 49 جنيها، وعيار 800 41 جنيها.

وأوضح نجم الدين أن السعر العادل المكافئ للسعر العالمي يبلغ 54 جنيها للجرام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات استغلت زيادة الطلب لرفع الأسعار إلى ما بين 59 و 61 جنيها للجرام.

أسباب ارتفاع أسعار الفضة

وأرجع نجم الدين ارتفاع أسعار الفضة في السوق المحلي إلى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى زيادة الطلب من المستثمرين وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأكد على سعي لخلق سوق محلي يعكس السعر العالمي للفضة، بما يضمن تحقيق سعر عادل للمستهلكين من خلال توحيد الأسعار.

يذكر أن أسعار الفضة في السوق العالمي سجلت 32.28 دولار للأونصة في بداية تعاملات يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.