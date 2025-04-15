9 بطاقات و مشاجرة.. مشاهد مسيئة بمباراة البنك الأهلي وزد بدوري الكرة النسائية

شهدت مباراة الكرة النسائية لأندية زد والبنك الأهلي بعض الأمور الخارجة التي وصفها كل من حضر المباراة بـ "المهزلة"، حيث تم إقامة المباراة أمس الاثنين بين فريقي الكرة النسائية للبنك وزد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري والتي انتهت لصالح فريق زد بنتيجة 4 -3 أمام البنك.

المحكمة تصدر 9 بطاقات طرد وانذار ضد البنك وزد بدوري الكرة النسائية

رصدت "البوابة " قيام المحكمة عزة وحيد حكم المباراة بإصدار 9 بطاقات ملونة في المباراة ما بين إنذار وطرد ضد لاعبات الفريقين، منهم 6 بطاقات منهم بطاقة ضد لاعبات فريق زد والمدير الفني، حيث قامت المحكمة باشهار انذارين للاعبات البنك وبطاقة طرد كتبت أن سبب العقوبة لقيامهم بسلوك غير رياضي.



فيما قامت باشهار 3 انذارات و3 بطاقات طرد ضد لاعبات زد وسبب العقوبة هو أنهم قاموا بسلوك غير رياضي وطرد لاحداهن بسبب تأخير الوقت بخلاف ذكرها في محضر المباراة، بانها ستقوم بكتابة تقارير ضد بعض اللاعبات.

انذارات محكمة مباراة البنك وزد

إصابات و مشاجرة بمباراة البنك الأهلي وزد بدوري الكرة النسائية

يظهر بعد ذلك صور تؤكد ظهور كدمات واصابات لبعض لاعبات البنك الأهلي وكذلك صور آخرى لوجود مشاجرات خلال المباراة.

اصابة أحد اللاعبات

محمد كمال: تم الاعتداء علينا بدون سبب رغم فوزهم بالمباراة

قال محمد كمال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، إننا فوجئنا بهجوم واعتداء لاعبات زد على لاعبات فريقنا خلال المباراة على الرغم من خروج فريق زد فائزا من المباراة.

وأضاف المدير الفني في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الاعتداء الذي وقع على لاعبتنا كان دون سبب ولاعبتنا لم تقم بعمل أى مشاكل خلال المباراة او الخروج على المألوف في اي مباراة تتم، مشيراً إلى أن لاعبات زد كانوا متقدمين على لاعبات فريقنا خلال الشوط الاول من المباراة بنتيجة 4-1 حتى الدقيقة 75، ثم قام فريقنا بتسديد هدفين في مرمى زد لتقليص الفارق لهدف واحد، لنفاجأ بعدها بدخول المباراة في مرحلة بنوع من الاعتداء وقع علينا حتى نهاية المباراة .

وأكد “كمال”، أن الجهاز الفني للفريق المنافس لم يستطيع السيطرة على اللاعبات ولا يتم احتوائهم، وهو ما تسبب في توجيه أكثر من انذار وطرد بتقرير للفريق المنافس.