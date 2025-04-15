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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم السويس يتفقد مدارس السادات ويشدد على إجراءات الأمن والسلامة

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أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يرافقه سيد حمدان وكيل المديرية وإدارة المتابعة والأمن جولة تفقدية على عدد من المدارس بمنطقة السادات بحي الأربعين لمتابعة سير العملية التعليمية داخل تلك المدارس.

جولة بمدارس السادات

بدأت الجولة بتفقد  بمدرسة السادات الإعدادية بنات ثم  سامي البارودي المهنية بنات ثم السادات الابتدائية ثم مدرسة  السادات الخليفة المأمون الإعدادية بنين ثم مدرسة هدي شعراوي الإعدادية بنات وانتهت بمدرسة النور للمكفوفين.

مدير تعليم السويس يتابع صلاحية وسائل الأمان 

حيث تفقدا انتظام الدراسة بتلك المدارس والحالة العامة للنظافة بالفصول والطرقات والافنية ، كما تابع  موقف الرواكد الخشبية والحديدية وكذلك صناديق الإطفاء وجاهزية خطط الإخلاء و صلاحية وسائل الأمان في المدارس.

ياسر محمود يشدد على تأمين أمن وسلامة الطلاب 

وجه  ياسر  بعض مديري المدارس لعدد من الملاحظات والتي تتعلق بتمام تأمين أمن وسلامة أبنائنا الطلاب حيث أضاف أن مهمة المدرسة لا تقتصر فقط على الجانب التعليمي والتربوي فحسب وان الاهتمام بسلامة أبنائنا علي رأس قائمة الأولويات  ، ومن ناحية أخري أكد علي إدارة المتابعة بالديوان والإدارات التعليمية بمتابعة موقف التقييمات الأسبوعية تنفيذاً لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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اجراءات الأمن والسلامة التربية والتعليم والتعليم الفني حى الأربعين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفن وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ياسر محمود