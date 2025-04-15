الصناعات الهندسية: الاستفادة بالخبرات الألمانية في توفير ماكينات تصنيع الاسطمبات داخل مصر

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا حول مستقبل قطاع صناعة الاسطمبات في مصر واستضافة الغرفة الهندسية الخبير الإنجليزي توماس كوبينيتز المدير التنفيذي لشركة hermle الالمانية المتخصصة في تصنيع ماكينات تصنيع الاسطمبات بمشاركة ناجي يوسف رئيس قطاع الاسطمبات بالغرفة الهندسية والمهندس مرسي عبد الرسول رئيس مجلس ادارة شركة steel tech bc وأعضاء مجلس إدارة قطاع الاسطمبات.

تعميق صناعة الاسطمبات في مصر

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف من الاجتماع اليوم هو إيجاد حلقة وصل للربط بين مصنعي الاسطمبات والشركات الاجنبية المتميزة في تصنيع ماكينات صناعة الاسطمبات اللازمة للمصانع المصرية.

وأشار محمد المهندس إلى أن الغرفة تعمل على تعميق صناعة الاسطمبات في مصر وهي صناعة واعدة ومهمة لمصر ولذلك نحن عقدنا اجتماعات سابقة مع العديد من الجهات منها استقدام خبراء يابانيين متخصصين في صناعة الاسطمبات بالتعاون مع الحكومة اليابانية و كذلك مصانع الانتاج الحربي واليوم نتعاون مع خبراء أجانب من ألمانيا متخصصة في صناعة الاسطمبات مؤكدا استعاد الغرفة لتقديم كل الدعم لتعميق هذه الصناعة في مصر.

أهمية صناعة الاسطمبات

وقدم المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والالات بغرفة الصناعات الهندسية ورئيس قطاع الاسطمبات عرضا لأهمية هذه الصناعة و المستهدف منها وسبل تعميقها في مصر وتغطية احتياجات السوق المصري من صناعة الاسطمبات.

وعرض ناجي يوسف احتياجات صناعة الاسطمبات في مصر، مؤكدا أن أكثر المنتجات التي تحتاج إلى اسطمبات ويتم استيرادها من الخارج هي الأدوات المنزلية والسيارات والمعدات الطبية وكلها سلع ذات طلب كبير وإذا تم التركيز على التعاون بين الشركات وإنتاج هذه الاسطمبات اللازمة للصناعة بجودة عالية ستحقق مصر معدلات عالية من الإنتاج والتوزيع.

وأضاف، أن الدولة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ خطة التعليم الفني المزدوج ويعني دراسة الطالب بالمدرسة لمدة يومين وتطبيق ما درسه بالمصانع لمدة أربعة أيام لزيادة خبراته ومنحه الفرصة لدخول سوق العمل مبكرا.

و أشار إلى أن السيارة على سبيل المثال تحتوي على 30 ألف جزء، كل جزء منها له اسطمبة خاصة به وبالتالي إذا تم صناعتها كاملة في مصر ستزدهر هذه الصناعة وسيكون لدينا خط إنتاج سيارات يمكن تصديره للخارج.

نقل التكنولوجيا الألمانية لمصر

وعرض المهندس مرسي عبد الرسول المؤسس لشركة ستيل تك المتخصصة في توريد المعدات الصناعية التي تخدم الصناعات المعدنية بشكل خاص ومنها بالطبع صناعة الاسطمبات ومن خلال التعاون مع الجانب الألماني نعمل على نقل التكنولوجيا لمصر وفتح أسواق جديدة لصناعة المنتج المصري من الصناعات المعدنية والعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لصناعة الاسطمبات.

وقدم توماس كوبينيتز الخبير الألماني المتخصص في صناعة ماكينات تصنيع الاسطمبات عرضا لمواصفات الماكينات اللازمة لهذه الصناعة ومدى كفاءتها وخطوط إنتاجها.

وعرض مواصفات الماكينات الألمانية المتخصصة في هذه الصناعة، مؤكدا أن السوق المصري واعد في صناعة الاسطمبات ولديه فرص قوية في تحقيق اكتفاء ذاتي والحد من الواردات وكذلك تصدير صناعة الاسطمبات المصرية كمرحلة تالية.