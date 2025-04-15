وزير الإنتاج الحربي يستعرض الموقف التنفيذي للموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الاجتماع في إطار استعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، ومناقشة ما تم تحقيقه من أهداف والمقترحات المستقبلية لكل شركة.





تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على مكانتها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، واستثمار فائض الطاقات الإنتاجية في مجال التصنيع المدني.



وخلال اللقاء، استعرض الوزير الأرقام المتعلقة بإيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، والمخزون، بالإضافة إلى عدد العاملين والأجور والمواد الخام. كما تم مناقشة مؤشرات النشاط والالتزام بالمخططات الزمنية للمشروعات المختلفة.





تذليل أي معوقات قد تطرأ على عملية التصنيع

وأشار الوزير إلى ضرورة تذليل أي معوقات قد تطرأ على عملية التصنيع، مع التأكيد على تقديم الدعم للجهات التابعة لمراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها، وإمدادها بأحدث التكنولوجيات. وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة في جميع الجهات، مع ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.



وفي نهاية الاجتماع، دعا الوزير إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء، مع التركيز على المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة.