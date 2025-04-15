محافظ الشرقية يُتابع سير اليوم الدراسي بمدارس الزقازيق

أجري المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لعدد من مدارس مدينة الزقازيق، وذلك للتأكد من إنتظام اليوم الدراسي ومتابعة التقييمات الإسبوعية وكراسة الحصة والأنشطة التربوية المختلفة ، في حضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم وشعبان أبو الفتوح رئيس مركزومدينة الزقازيق ، و أحمد ضاحي رئيس حي أول ، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، والدكتور امين منصور مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية .

متابعة سير اليوم الدراسي

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير اليوم الدراسي بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الرسمية ، واطمأن على تواجد المعلمين والعاملين بالمدرسة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة في مادتي اللغة الانجليزية والفرنسية ، مطالباً معلمي المدرسة بضرورة استخدام كافة امكانات السبورة التفاعلية في توصيل المعلومة للطالبات بسهولة ويسر مع تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

المحافظ يشيد بمستوي الطلاب

أشاد المحافظ بمستوى تحصيل الطالبات وطالبهم بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس والالتزام بالحضور للمدرسة لإكتساب الخبرات والمهارات وتحصيل العلم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

كما تفقد المحافظ غرفة الأخصائيين الإجتماعيين وشئون العاملين بالمدرسة ، مؤكداً على دور الأخصائي الإجتماعي في تحقيق توافق الطلاب مع واقع الحياة والبيئة المدرسية ووضع البرامج التي من شأنها تنميتهم إجتماعياً وسلوكياً.

كما حرص المحافظ على متابعة سير اليوم الدراسي داخل أحد الفصول المدرسية في حصة الرياضيات ، حيث قامت مدرسة الفصل بإجراء إختبار لإحدى الطالبات وذلك من خلال السبورة الإلكترونية، ليشيد المحافظ بمستوى الطالبة والتي برعت في حل المعادلة الرياضية متمنياً لها التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

شهد محافظ الشرقية عرضاً رياضياً لطالبات المدرسة تم خلاله إستعراض بعض المهارات الرياضية المكتسبة من طابور الرياضة الصباحي أظهروا فيه براعتهم ومدى قدرتهم على الإعتماد على النفس , كما قدمت طالبات المدرسة فقرة شعرية للقصيدة الوطنية ( مصر تتحدث عن نفسها ) لشاعر النيل حافظ إبراهيم وفقرة شعرية أخري بعنوان ( حملناكي يا مصر بين الحنايا ) نالتا استحسان الحضور .

توجه محافظ الشرقية لمدرسة تجريبية المعلمين الحديثة للتعليم الإبتدائي ورياض الأطفال التابعة لإدارة شرق الزقازيق لتعليمية ، وتابع تدريب فريق كرة السلة بالمدرسة خلال حصة التربية الرياضية، مؤكداً أن ممارسة الرياضة تسمو بالعقل وتنقي النفس وتُسهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح المعلمين لدرس تطبيقات علي النسبة المئوية واستكشاف المسافة بين النقاط علي خط الأعداد في مادة الرياضيات، مشيداً بمستوى الطلاب والطالبات وتفاعلهم مع المعلمين للإستفادة من المعلومات المقدمة لهم خلال الحصص الدراسية.

وفي نهاية الزيارة حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمدرسة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.