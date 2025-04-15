ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ذبح "حمير" بقطعة أرض خالية بالمنوفية

تفاصيل فيديو ذبح "حمير" بقطعة أرض خالية بالمنوفية

كشف حقيقة تداول
كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح عدد من الدواب.
فى إطار كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح عدد من الدواب "حمير" بقطعة أرض خالية بالمنوفية.
 

مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره بقطعة أرض خاليه ملحقه بسيرك 

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره بقطعة أرض خاليه ملحقه بسيرك متنقل كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية ومخصصه لذبح الدواب،  وأمكن تحديد ( المسئول عن السيرك )  وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وقدم تصريح موضح به أنواع الحيوانات الموجودة بالسيرك المشار إليه وأنواع التغذية المصرحة لها من ضمنها لحوم دواب للحيوانات المفترسة.. وتبين قيامه بذبح الدواب بمكان غير مستوفى للإشتراطات الصحية وبدون إشراف الجهات المختصة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/696256856108511

فيديو مواقع التواصل الاجتماعي حمير بالمنوفية بقطعة أرض خاليه ملحقه بسيرك