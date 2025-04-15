الأمن يكشف تفاصيل فيديو ذبح "حمير" بقطعة أرض خالية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح عدد من الدواب.

فى إطار كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح عدد من الدواب "حمير" بقطعة أرض خالية بالمنوفية.



مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره بقطعة أرض خاليه ملحقه بسيرك

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره بقطعة أرض خاليه ملحقه بسيرك متنقل كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية ومخصصه لذبح الدواب، وأمكن تحديد ( المسئول عن السيرك ) وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وقدم تصريح موضح به أنواع الحيوانات الموجودة بالسيرك المشار إليه وأنواع التغذية المصرحة لها من ضمنها لحوم دواب للحيوانات المفترسة.. وتبين قيامه بذبح الدواب بمكان غير مستوفى للإشتراطات الصحية وبدون إشراف الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/696256856108511