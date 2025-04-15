أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية، ونزع السلاح والاعتراف بحدود روسيا الحالية.

وقال ناريشكين - في تصريحات للصحفيين في مينسك، أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "بالنسبة لأهداف روسيا الاستراتيجية بعد انتهاء الصراع، فهي ذاتها، الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية ونزع السلاح وبالتالي إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تم اعتمادها بعد الانقلاب في عام 2014".

وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تعترف أيضًا دون قيد أو شرط بسيادة روسيا والحدود الإقليمية الحالية لروسيا.لافتا إلى أن روسيا والولايات المتحدة تجريان حوارًا مكثفًا على مختلف المستويات.

وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إن الأجهزة الأمنية الخاصة في روسيا وبيلاروسيا واجهتا التطلعات العدوانية من جانب الدول غير الصديقة، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز الكثير في هذا المجال.

واتهم ناريشكين نظام كييف بأنه له مصلحة في استمرار الصراع من أجل البقاء في السلطة وعدم تحمل المسؤولية أمام الشعب عن القرارات الإجرامية.

وأشار إلى أنه في حال عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على دولة الاتحاد "روسيا - بيلاروسيا" فإن الضرر سيلحق بالتكتل بأكمله لكن بولندا ودول البلطيق ستعاني أولًا.

