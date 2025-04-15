منهم تامر حسني و إيهاب توفيق.. موعد حفلات الربيع لعدد من النجوم

يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات أعياد الربيع خلال شهر إبريل الجاري، أبرزهم النجم تامر حسني وحمادة هلال و ايهاب توفيق، حيث يستعد تامر حسنى لإحياء حفل غنائى بقطر يشاركه فيها المطرب اللبناني آدم ويلتقى النجمان للمرة الثانية في حفل واحد يوم 25 أبريل الجارى بينما ايهاب توفيق لديه حفلتين اما حمادة هلال فيتألق بمسرح نادى الشمس تزامنا مع أعياد الربيع.

حفل آدم وتامر حسني

ومن المقرر أن يلتقى النجمان تامر حسنى و اللبنانى آدم فى حفل غنائي يوم 12 ديسمبر 2024 بالكويت على مسرح الأرينا، حيث صعد آدم على المسرح وشارك تامر حسنى الغناء، أثناء تقديمه أغنية "بنت الإيه"، وبعدها احتضنه قائلاً: "تحية كبيرة للنجم تامر حسني"، وبدوره أثنى تامر على صوت آدم، قائلاً: "واحد من أجمل الأصوات في الوطن العربي"، بينما أدى الثنائي الأغنية معًا وسط تفاعل جماهيري.

موعد طرح فيلم ريستارت لتامر حسنى

تجدر الاشارة إلى أن النجم تامر حسنى من المقرر أن تطرح الشركة المنتجة فيلمه الجديد “ريستارت ” فى دور العرض السينمائى يوم 29 مايو المقبل، والذي تشاركه في بطولته النجمة هنا الزاهد لينافس فى موسم عيد الأضحى المبارك.

حفل حمادة هلال بنادي الشمس

على صعيد آخر يحيى النجم حمادة هلال حفلاً غنائيًا يوم 21 أبريل الجارى بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع على مسرح نادى الشمس، ويقدم حمادة هلال باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا منها "الأيام، دايمًا دموع، كل ما أفكر فيك، تشرب إيه، أم أحمد، هاتوا الفلوس"، سبونج بوب وغيرها من أغانيه.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك خلال المارثون الدرامى الرمضانى 2025 بالمداح الجزء الخامس، والذي يعد الاخير حيث صرح أن الجهة المنتجة لمسلسل المداح قد اكتفت بالجزء الخامس والأخير للعمل.

وكان النجم حمادة هلال قد شارك بالاحتفال بعيد الفطر على مسرح البالون، المكان الذى شهد بداياته الفنية، حيث بدأ الغناء عليه وهو في سن 11 عامًا، واستمر حتى بلغ 12 عامًا، وذلك تحت إشراف المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي.

من ناحية أخرى يحيي النجم إيهاب توفيق حفلتين في أمريكا يوم 25 و26 من شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها سحرانى وياسلام وأحلى منهم وغيرهم.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.