القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورش تجميع راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ومركز تدريب لمشغليها في أوكرانيا، فضلا عن القضاء على أكثر من 960 عسكريا أوكرانيا.

وقالت الوزارة – في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الهجومية والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك مخازن تجميع راجمات الصواريخ، والطائرات الهجومية المسيرة ومراكز تدريب مشغليها".كما استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 144 منطقة.

وأضافت "خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 304 طائرات دون طيار".

وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور بيلجورود، اسهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وكراسنوبولي ويامنوي في مقاطعة سومي، ما أدى إلى القضاء على نحو 90 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة، وتدمير مستودعات للذخيرة والإمداد.

ووفقا للبيان، سيطرت وحدات من مجموعة قوات الغرب، على خطوط ومواقع هامة، في مناطق مستوطنات كامينكا ودوروشوفكا ورادكوفكا وموسكوفكا وبودولي وسينكوفو وبوجوسلافكا ونوفايا كروجلياكوفكا، في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا وريدكودوب وكيروفسك ويامبول في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 جنديًا، وعدد من المركبات العسكرية ومحطات الحرب الإلكترونية ومستودعات للذخيرة.

كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وماركوفو وتشاسوف يار وكورديوموفكا وإيفانوبولي ويابلونوفكا وتاراسوفكا وأوليانوفكا وفالنتينوفكا في دونيتسك، تجاوزت 285 عسكريًا، والعديد من المركبات القتالية، ومستودعات الذخيرة والإمدادات والوقود، فيما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز" على خطوط ومواقع هامة، في مناطق ليسوفكا وزفيريفو وكوتلينو وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وبوجدانوفكا وأليكسييفكا في دونيتسك، وألحقت بالقوات الأوكرانية، خسائر بأكثر من 335 جنديًا ومركبات قتالية مدرعة، بحسب البيان.

