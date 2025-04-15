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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طقس السعودية.. عاصفة ترابية تمنع الرؤية في عدة مناطق بالمملكة

عاصفة رملية
عاصفة رملية
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كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، اليوم، إن المملكة تتعرض لعاصفة ترابية في عدة مناطق بالمملكة وبالتحديد في المنطقة الشرقية، وهو ما تسبب في إعلان وزارة التربية والتعليم عمل المدارس عن بعد حتى انتهاء العاصفة.

طقس مشمس

وقال بيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن معظم مناطق المملكة تشهد طقسًا مشمسًا ومستقرًا، إذ تُسجل درجة الحرارة العظمى حوالي 32 درجة مئوية.

وأضاف البيان: " سيكون هناك شعور فعلي بدرجة حرارة تصل إلى 34 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة في الظل إلى 30 درجة مئوية، وسط أجواء خالية من الغيوم تمامًا بنسبة غطاء سحابي 0%".

انعدام فرص هطول أمطار

تشير التوقعات إلى انعدام فرص هطول الأمطار بنسبة 0% طوال اليوم، مع احتمالية شبه معدومة لحدوث أي عواصف رعدية.

ومن المقرر أن تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل، حيث تُسجل الصغرى 18 درجة مئوية، مع شعور فعلي يقارب 17 درجة.

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