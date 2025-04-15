هل سيتم خفض الفائدة على شهادات الإدخار الخميس المقبل.. رئيس البنك الأهلي يُجيب

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي لا يزال يرصد السوق، مؤكدا أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الإدخار وإلغاء هذه الشهادات سابق لأوانه.

مصير سعر الفائدة

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» أن القرار النهائي يرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل 17 أبريل.

خف أسعار الفائدة على شهادات الإدخار

وأشار إلى استمرار البنك الأهلي في إتاحة شهادات الإدخار رغم توجه بعض البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على شهاداتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن لا تزال الشهادة السنوية بعائد 27% مستمرة، وأيضا شهادة ذات العائد الشهري الـ 23.5.

خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

و أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس الخميس المقبل.