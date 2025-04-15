مسار يضمن القمة.. تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية

اعتلى فريق مسار للكرة النسائية قمة ترتيب دول الدوري، وذلك مع اقتراب نهاية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية ليضمن بذلك التتويج قبل انتهاء آخر جولتين في الدوري، وخاصة وأن الدوري الجاري يعد من البطولات المحلية في الكرة النسائية لمشاركة الأهلي والزمالك لأول مرة بعد قرارا الاتحاد الإفريقي بإلزام كافة الأندية بإنشاء فريق للكرة النسائية.

ويحل النادي الأهلي في ثاني ترتيب الدوري الجاري بعد تألقه بشكل لافت خلال المباريات التي استطاع ان يحقق فيها نجاحات متتالية إلا إن الحظ لم يكن بجانبه في 3 مباريات أمام المحتلين للمراكز الاربعة في الدوري.

ترتيب دورى الكرة النسائية:

مسار 67

الأهلى 62

وادي دجلة 57

الزمالك 53

مودرن سبورت 41

البنك الأهلي 41

زد 38

المقاولون العرب 35

بيراميدز 19

المعادي واليخت 17.