صاحبة مقولة أنت متعرفش أنا مين.. الأمن يكشف تفاصيل ضبط مختلة نفسيا تعدت على المواطنين في الشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام سيدة بإفتعال المشاكل والتعدى على عدد من المواطنين بدعوى التحرش بها ومضايقتها

ضبط مختلة نفسيا تعدت على المواطنين في الشارع



فى إطار كشف ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام (إحدى السيدات) بإفتعال المشاكل مع المواطنين والتعدى عليهم بزعم تحرشهم بها ومضايقتها.

بالفحص أمكن تحديد مستخدمة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر )، وبسؤال أحد أقاربها أفاد بأنها تعانى من اضطراب نفسى وسبق إيداعها بعدد من المصحات وبتاريخ 12 الجارى تم إيداعها بإحدى المصحات النفسية لتلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.