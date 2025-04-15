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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صحة غزة تدين استهداف الاحتلال المستشفى الكويتي الميداني بمحافظة خان يونس

المستشفى الكويتي
المستشفى الكويتي
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أدانت وزارة الصحة في غزة، استهداف الاحتلال المستشفى الكويتي الميداني بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وافاد مراسل القاهرة الإخبارية، بإصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية جراء قصف إسرائيلي استهدف البوابة الشمالية للمستشفى الكويت التخصصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

 وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، أن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر، موضحا أن مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثرا بنقص الأدوية والمهام الطبية.

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